Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüştü - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile yaptığı görüşmede, Suriyelilerin gönüllü geri dönüşleri ve uluslararası iş birliği konularını ele aldı.

28.01.2025 18:08  Güncelleme: 18:09
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Sayın Filippo Grandi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ülkemizde geçici koruma altında yaşayan Suriyelilerin ülkelerine gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüşleri için yürüttüğümüz çalışmaları ve insani diplomasi alanındaki katkılarımızı ele aldık" dedi.

'ULUSLARARASI TOPLUMUN DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMASI GEREKİYOR'

Gazze ve Suriye başta olmak üzere Türkiye'nin vatanlarından edilmiş insanlara ayrım gözetmeden gösterdiği hassasiyetin bugün daha iyi anlaşıldığını vurgulayan Yılmaz, "Savaşların ve insani krizlerin önlenmesi için uluslararası iş birliğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Uluslararası toplumun, Suriye'de yaptırımların sona erdirilmesi, istikrarın sağlanması ve geri dönüşleri destekleyecek projelerin hayata geçirilmesi için daha fazla sorumluluk alması gerekiyor. Sayın Grandi'ye bugüne kadar sergilediği iş birliği için teşekkür ediyor, bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, BM Mülteciler Yüksek Komiseri ile Görüştü - Son Dakika

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