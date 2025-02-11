Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan şehit güvenlik korucusu Ayaz için başsağlığı

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden güvenlik korucusu Hamza Ayaz için başsağlığı diledi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman güvenlik korucumuz Hamza Ayaz'a Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.