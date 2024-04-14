Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Gazze'deki insanlık suçlarına dikkat çekiyoruz

Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası toplumun hukuka dönmesi ve Filistin halkına insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusuna dikkat çekerek, "Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, İsrail- İran arasındaki gerilim hakkında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Filistin halkına insani yardımın kesintisiz ulaştırılması için Türkiye'nin çalışmalarının devam edeceğini belirten Yılmaz, "Bölgemizde artan gerilimin bir an önce düşmesini ve dikkatlerin Gazze'de yaşanan insanlık suçlarına yoğunlaşmasını diliyoruz. Ateşkesin sağlanması, insani yardımların mazlum Filistin halkına kesintisiz ulaştırılması ve iki devletli kalıcı barış sağlamaya yönelik siyasi sürecin başlatılması için Türkiye olarak her türlü çabayı sarf etmeye devam edeceğiz. Yaşanan katliamlara sessiz kalarak İsrail'e koşulsuz destek olanlar bölgesel gerilimi artırmakta ve Netanyahu yönetiminin suçlarına ortak olmaktadırlar. Uluslararası toplumun hukuka dönmesi, haklı olanın yanında durması ve İsrail yönetiminin saldırılarını durdurması için tavır alması insani olduğu kadar tarihi ve stratejik bir gerekliliktir. Savaşın kazananı, adil bir barışın kaybedeni olmaz" ifadelerini kullandı. - ANKARA