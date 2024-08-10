Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde hesap verecek - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde hesap verecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin açıklama yaptı. Yılmaz, İsrail'in zulmünü ve katliamlarını lanetleyerek, Netanyahu hükümetinin küresel barışı tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, Filistin halkıyla dayanışmanın devam edeceğini ve özgür bir Filistin devleti için çabaların sürdürüleceğini vurguladı.

10.08.2024 13:45
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail'in Gazze'de bir okula düzenlediği saldırı sonucunda 100 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin, "Küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, X hesabından yaptığı paylaşımda "İsrail ordusunun, Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği saldırıda en az 100 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildiriliyor. Şehitlere rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Yapılan zülüm ve katliamları, bunlara sessiz kalarak ortak olanları bir kez daha lanetliyorum. Kana doymayan, diplomasiyi her türlü provokasyon ile sabote eden, bölgesel ve küresel barışı tehdit eden Netanyahu hükümeti insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde vereceği hesabı büyütmeye devam ediyor. Kötülüğü faşist bir anlayışla sıradanlaştırmaya, zulmü kanıksatmaya, insani erdemleri savunanların moral gücünü kırmaya güçleri yetmeyecek. İnsanlığın kolektif hafızasında yer eden bu azgınlıklar zalimlerin peşini hiç bir zaman bırakmayacak. Adalet, insanlık ve barış eninde sonunda kazanacak" ifadelerine yer verdi.

Yılmaz'ın paylaşımının devamı şöyle:

"Toprakları işgal altında olan, savaş makinalarına karşı tüm insanlık adına şanlı bir direniş sergileyen mazlum Filistin halkı ile dayanışmamızı her türlü imkanımız ile sürdüreceğiz. Başkenti Doğu Kudüs olan özgür ve bağımsız Filistin devleti için çabalarımız aralıksız devam edecektir. Tüm ülkeleri ve kurumları yaşanan işgali ve zulmü durdurmak için tarihi ve insani sorumluluklarını yerine getirmeye, çok geç kalmış olsa da görevlerini yapmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İsrail, insanlık vicdanında ve uluslararası hukuk önünde hesap verecek - Son Dakika

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