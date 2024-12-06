Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Meclis Başkanı ile Görüştü

Politika

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı üyeleri ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ve Başkanlık Divanı üyeleri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldik. Parlamentolarımız arasındaki uyumlu ve verimli iş birliğinden büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Türkiye ve KKTC'nin ortak hedefleri doğrultusunda tüm kurumlarımız arasındaki dayanışmayı ve iş birliğimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı'na seçilen Sayın Öztürkler'i ve Divan üyelerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle Kıbrıs Türkü kardeşlerime sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.