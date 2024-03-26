Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş\'un Bulanık ilçesinde halka hitap etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Muş'un Bulanık ilçesinde AK Parti seçim bürosunu ziyaret ederek halka hitap etti.
31 Mart Yerel seçimler öncesi Muş'un Bulanık ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve beraberindekiler, burada Bulanık Belediye Başkan Adayı Yakup Kaya ve partililer tarafından karşılandı.
Partisinin seçim irtibat bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen Cevdet Yılmaz, "Seçime az bir zaman kaldı. Pazar günü seçimler var. Oyunuzu siyasetin ötesinde, adayın ötesinde, kendinize verin Bulanık'a verin. Oyumuzu Bulanık'ın geleceğine verelim, Bulanık'ın hizmetlerine verelim. Oyumuzu Yakup kardeşimize verelim. Adayımız Yakup bey, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatif Başkanlığından geldi. Kendisinin de bu yönü bence çok önemli. Ben buna ekonomik belediyecilik diyorum. Bir belediye hizmet yapacak, sosyal alanlar, yeşil alanlar, yol, su bu hizmetleri yapacak, yaşam kalitesini artıracak birinci görevi bu. Ama ikinci bir görevi daha var o da yerel kalkındırmayı gerçekleştirmek, daha fazla insanımıza aş, iş, istihdam sağlamak, üretime katkı sunmaktır. Bu tarafı da ihmal etmemek gerekir. 31 Mart'ta inşallah sizlerin helal oylarıyla Yakup Kaya seçilmesi halinde tüm projelerini birer birer hayata geçireceğinden hiçbir şüphemiz yok. Bizler tüm teşkilatlarımızla Yakup Bey'in ve projelerinin yanındayız ve arkasındayız" dedi.
"AK Partinin siyaseti eser ve hizmet siyasetidir"
"AK Partinin siyaseti eser ve hizmet siyasetidir" diyen Yılmaz, "Biz ne söylersek onun arkasında dururuz. Biz başka siyasetçiler ve partiler gibi davranmayız. Cumhurbaşkanımız hep bu prensip üzerinde hareket etti ve şimdi de devam ediyor. Seçimde ne söylersek arkasında duracağız ve projelerimizi hayata geçireceğiz. Laf üzerine laf koymayacağız, taş üstüne taş koyacağız< ifadelerine yer verdi.
"Bu yörelerimiz sloganlardan ideolojilerden artık yoruldu" diyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz; "Bu kadar ideoloji, bu kadar slogan yeter. Yerel seçim ideoloji seçimi olmamalıdır. Siyaset seçimi olmamalıdır, hizmet seçimi olmalıdır. Ben inanıyorum. Bulanık halkı bu seçimde eser ve hizmet siyaseti diyecek, buna yürekten inanıyorum. Bunun yanında huzur ve güven ortamı. Huzurun, güvenin olmadığı yerde ne demokrasi olur, ne de kalkınma olur. Biz Ak Parti hükümeti olarak son 22 yıldır hem demokrasi olarak, hem de kalkınma olarak çok güzel hizmetler yaptık. Başörtüsü meselesinden tutun, insanların anadillerini rahat kullanmasına kadar her konuda önemli adımlar attık ve Türkiye'yi belli bir seviyeye getirdik. Son seçimlerle birlik 5 yıl daha bu ülkeyi kimin yöneteceği belli. Türkiye'nin yüzyılında Türkiye'yi çok daha güçlendirecek, çok daha ileriye götüreceğiz inşallah. Birlik beraberlik ve kardeşlik içinde olan Türkiye hem kendi halkına daha çok refah üretecek, hem de inşallah mazlum milletlere de mazlum toplumlara da daha çok sahip çıkacaktır. Sabahtan akşama kadar demokrasiden, haktan hukuktan söz eden bir takım güçler, unsurlar Gazze'de yaşanan zulme nasıl seyirci kaldığını hep birlikte görüyoruz. Bunların insafına, merhametine güvenemeyiz. Bunu iyi anlamamız lazım, iyi düşünmemiz lazım. Bizim ülke olarak birliğe ve beraberliğe ihtiyacımız var. Birliğimizi ve beraberliğimizi koruyacağız. Bunu bozmaya çalışanlarla, bir takım emperyalist güçlerle birlikte yürümemeliyiz. Bir taraftan da çoluk çocuğumuzu, gençlerimizi iyi yetiştireceğiz. İyi eğitim vereceğiz. Güçlü yetiştireceğiz. Teknolojide, ekonomide ilerleyeceğiz. Kurumlarımızı daha güçlü hale getireceğiz. Hem dünyada hem de ülkemizde çok daha etkili bir konuma ulaşacağız. Türkiye yüzyılında inşallah hep birlikte bunu başaracağız. Bu nedenle Bulanık'tan vereceğiniz destek çok önemli ve çok anlamlıdır. Bu yerel seçimlerde Bulanık'ın birlik siyasetine destek olacağına inanıyorum. Huzura, güvene sahip çıkacağına inanıyorum. Kardeşliğimize, birliğimize, beraberliğimize güç vereceğine inanıyorum ve inşallah Bulanık kendine sahip çıkacak, kendi geleceğine sahip çıkacak. Bu belediyenin kaynaklarını bambaşka hedefler için değil, halkın ihtiyaçları için kullanacak. Sizlerden değerli adayımız Yakup beye güçlü bir destek bekliyoruz. Biz merkezi hükümet olarak belediyemize destek olacağız, diğer taraftan merkezi olarak yapmamız gerekenleri de yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Muş-Bulanık yolunun programa alındıklarını belirten Yılmaz; "Bugüne kadar Muş'a çok şeyler yaptık. Havalimanından, üniversitesinden, barajlardan, kırsal alan hizmetlerinden, alt yapılardan, üst yapılara kadar birçok şey yaptık. Bunlara devam edeceğiz. Muş-Bulanık yolunu programa aldık, ihale hazırlıkları yapılıyor. Vekilimizle birlikte bu konuyu takip edeceğiz. Tekstil kent konusunda da elimizden gelen tüm desteği Yakup başkana vereceğiz. Halkın tercihi başımızın üstüne, ama biz inanıyoruz Pazar günü Bulanık Halkı Yakup Başkanı seçecek. Cenabı Allah dirliğimizi, birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Bizi parçalamaya çalışanlara rabbim fırsat vermesin diyorum, Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi. - MUŞ
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