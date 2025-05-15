Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,5 büyüdüğünü belirterek, "Öncelikli sektörler var Sayın Mirziyoyev'in belirlediği, bunlarla ilgili güzel ortak çalışmalarımız vardı.

15.05.2025 19:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan ekonomisinin geçen yıl yüzde 6,5 büyüdüğünü belirterek, "Öncelikli sektörler var Sayın Mirziyoyev'in belirlediği, bunlarla ilgili güzel ortak çalışmalarımız vardı. Bunları devam ettireceğiz. Diğer yandan ulaşımdan eğitime, enerjiden madenciliğe çok geniş kapsamda bu işbirliklerini sürdüreceğiz." dedi.

Yılmaz, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi.

Görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunan Yılmaz, dün akşamdan bu yana çok yoğun programlarının olduğunu, bütün bu çalışmaların bu ziyaretle taçlandığını söyledi.

Mirziyoyev'in kabulünden büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu dile getiren Yılmaz, "Kendisine Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdik. O da selamlarını iletti. Özellikle Türkiye'deki gelişmeleri ne kadar yakından takip ettiğini görmüş oldum bir kez daha. Kendisi Türkiye'deki 'Terörsüz Türkiye' konusunda, Suriye'deki gelişmeler konusunda takdirlerini, sevinçlerini ifade etti bu gelişmelerden. Türkiye'nin bu istikrara, barışa dönük verdiği katkıları takdirle izlediğini, mutlu olduğunu ifade etti." diye konuştu.

Yılmaz, ekonomik konuları çok geniş değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Şevket Bey büyük bir reformcu. Özbekistan'da büyük değişimlere, dönüşümlere öncülük yaptı. Ben de bunu bizzat görenlerdenim. Yıllardır Özbekistan'a gelip gidiyorum. Geçmişte farklı görevlerdeyken de geldim. Özbekistan'a her geldiğimde bu değişimi, dönüşümü görüyorum. Nereden nereye geldiğini Özbekistan'ın görüyorum. Bu kendiliğinden olmadı. Sayın Şevket Mirziyoyev'in reformlarıyla, politikalarıyla bu gerçekleşti.

Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3-3,5 büyürken Özbekistan yüzde 6,5 büyüdü. Dünyanın ekonomik olarak çok zor bir döneminde bile Özbekistan ekonomisi büyümeye devam ediyor. Bu da kendiliğinden olmuyor. İşte Şevket Bey'in doğru politikalarıyla, reformlarıyla gerçekleşiyor. Bunlar kolay şeyler değil. Birçok ülke bunu başaramıyor ama Özbekistan bunu başardı. Güçlü bir liderlikle, dirayetli bir yönetimle bugünlere gelmiş oldu. İnşallah bu anlayışla gelecekte Özbekistan'ı çok farklı yerlerde göreceğiz. Daha fazla ticaret, yatırım, istihdam ve ihracat göreceğiz. Bundan hiç kuşkumuz yok. Bütün bunları tek tek değerlendirme imkanımız oldu."

Yılmaz, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesine geldiğini, bunu 5 milyar dolara çıkarmak için çalıştıklarını ifade ederek, burada Tercihli Ticaret Anlaşması'nın genişletilmesi noktasında bir irade olduğunu görmekten çok büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

"Çok geniş kapsamda işbirliklerini sürdüreceğiz"

İki ülkenin yatırımları karşılıklı artırması gerektiğini, Türkiye'den birçok firmanın Özbekistan'da yatırım ve ihracat yaptığını, istihdam ürettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bunların sayısı artmalı ama bir taraftan da Özbek firmaların da Türkiye'de yatırımlarının artmasını bekliyoruz. Müteahhitlik alanında yine Türk firmaları çok güzel, sembol birçok eser yaptılar. Gelecekte de inşallah bunlar devam edecek. Öncelikli sektörler var Sayın Mirziyoyev'in belirlediği, bunlarla ilgili güzel ortak çalışmalarımız vardı. Bunları devam ettireceğiz. Diğer yandan, ulaşımdan eğitime, enerjiden madenciliğe çok geniş kapsamda bu işbirliklerini sürdüreceğiz."

Yılmaz, bugün KEK Protokolü kapsamında imzalanan yeni eylem planını, Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Maliye Bakanı Cemşit Kuçkarov ile birlikte takip edeceklerini dile getirerek, son 1,5 yılda eylem planlarını hayata geçirme konusunda yüzde 77 oranında başarı sağladıklarını söyledi.

Çok sıcak ve verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Yılmaz, "Zatı devletlerine şükranlarımı sunuyorum. Kendisi ve Sayın Cumhurbaşkanı'mız inşallah Macaristan'da Türk Devletleri Teşkilatı vesilesiyle de bir araya gelecekler. Orada da mutlaka yine samimi, verimli görüşmeler olacaktır diye inanıyorum. Bizleri, heyetimizi kabullerinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle tüm Özbekistan'a, Özbekistanlı kardeşlerimize de en derin sevgilerimi, saygılarımı, muhabbetlerimi sunuyorum." dedi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Özbekistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını... CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
Putin İstanbul’a gelmiyor Putin İstanbul'a gelmiyor
İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti İki genç kız otoparkta yumruk yumruğa kavga etti
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu Hurda almak için girdiği metruk binadaki su kuyusunda boğuldu
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul’a gelmeyecek ABD Başkanı Donald Trump, İstanbul'a gelmeyecek
Tarihe geçen Victor Osimhen’den geleceğine dair açıklama Tarihe geçen Victor Osimhen'den geleceğine dair açıklama

19:39
Hindistan, Çelebi Havacılık’ın güvenlik iznini iptal etti
Hindistan, Çelebi Havacılık'ın güvenlik iznini iptal etti
18:49
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan’ın yanıtı olay oldu
İl olmayı bekliyoruz dedi, Erdoğan'ın yanıtı olay oldu
18:28
Akademisyen Seyitoğlu’ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Akademisyen Seyitoğlu'ndan Konya için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
17:00
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul’a yolladık
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Ateşkes için heyetimizi İstanbul'a yolladık
16:37
Abu Dabi’de Trump’a sıra dışı karşılama
Abu Dabi'de Trump'a sıra dışı karşılama
07:45
Motorine gece yarısı okkalı zam
Motorine gece yarısı okkalı zam
05:02
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ulusa sesleniş konuşması yaptı
00:40
Şampiyon teknik adam Okan Buruk’tan Fenerbahçe maçı itirafı
Şampiyon teknik adam Okan Buruk'tan Fenerbahçe maçı itirafı
00:33
51 yıl sonra şampiyonlar Bologna, Milan’ı tek golle yıktı
51 yıl sonra şampiyonlar! Bologna, Milan'ı tek golle yıktı
00:22
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası’nı kaldırdı
Galatasaraylı oyuncular, Türkiye Kupası'nı kaldırdı
00:20
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler Belediyeden açıklama geldi
Hayvan barınağında kan donduran görüntüler! Belediyeden açıklama geldi
00:16
İnanılmaz 9 puan farkla öndeydiler, 909’da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
İnanılmaz! 9 puan farkla öndeydiler, 90+9'da yedikleri golle liderliği kaptırdılar
00:12
Trump, İran’a komşusu Katar’dan seslenip iki yol sundu
Trump, İran'a komşusu Katar'dan seslenip iki yol sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 20:20:39. #7.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev tarafından kabul edildi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.