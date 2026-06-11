MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB'ye üst düzey ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB'ye üst düzey ziyaret

MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB\'ye üst düzey ziyaret
11.06.2026 20:54  Güncelleme: 21:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Samsun Yeni OSB'deki çalışmaları yerinde inceledi. Kampüste TSK'nın stratejik ürünlerinin yerli üretimi hedeflenirken, Yeni OSB'nin yüksek teknoloji üretim merkezi olması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Samsun Üretim Kampüsü ile Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çarşamba ilçesinde yapımı süren MKE Samsun Üretim Kampüsü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kampüsteki son durumu yerinde inceleyerek MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten bilgi aldı.

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda kurulum çalışmaları devam eden kampüste, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor. Ziyarette, savunma sanayisindeki yatırımların ülke ekonomisine ve milli üretim kapasitesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tekkeköy ilçesinde yapımı süren Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) de incelemelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli üretim merkezlerinden biri olması hedeflenen Yeni OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimin Samsun'un ekonomik gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Doğan, yaklaşık 2 milyar TL yatırım bedeline sahip MKE Samsun Üretim Kampüsü'nün hem Samsun hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak nitelendirilen Samsun'da yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Ziyaretlere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri de katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Yerel Haberler, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Samsun, TSK, OSB, MKE, Son Dakika

Son Dakika Politika MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB'ye üst düzey ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • İsmail Dogrusoz İsmail Dogrusoz:
    eskiden bunlar yapılmaz mıydı ya ülke kendi ürünlerini yapardı şimdi yeni yatırım diye haber oluyor bu kadar mı geriledik az biraz da şaşırıyo insan 0 0 Yanıtla
  • Neşe Çetin Neşe Çetin:
    güzel bir hamle bu üretim merkezi ülke için önemli birşey yapılıyor saygılı bir şekilde milletimize hizmet veriliyor 0 0 Yanıtla
  • Pınar Erbay1 Pınar Erbay1:
    valla fotoğraf veya video görmeden inanmak çok zor böyle şeylerde haber olarak yazarken detay da verebilirsiniz ya ne kadar ilerledi ne durumdadır diye 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İletişim Başkanlığı’ndan “kaçak mülteci“ iddiasına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "kaçak mülteci" iddiasına yalanlama
Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar Akın Adlığ cinayetinde aileyi yıkan karar: 20 yıllık yaramızı kanattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Aziz Yıldırım’a tebrik telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
Diyarbakır’da banka saldırısında 2 tutuklama Diyarbakır'da banka saldırısında 2 tutuklama
ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran’da başlıca tesisleri bombalayacağız, bu gece saldırılar güçlü olacak
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic’ten istifa kararı Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten istifa kararı

20:44
İşte Erden Timur’un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
İşte Erden Timur'un tahliye olduğu anlar ve ilk sözleri
20:33
Trump: İran’a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim
20:32
THY uçağı Antalya’da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
THY uçağı Antalya'da radar direğine çarptı: 1 yolcu yaralandı
20:29
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası’nda kırmızı alarm
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm
19:23
AYM’den CHP’nin “128 milyar dolar“ iddiasına ret
AYM'den CHP'nin "128 milyar dolar" iddiasına ret
19:15
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Irmak öğretmenin sorun yaşadığı tek kişi müdürü değilmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 21:01:39. #.0.5#
SON DAKİKA: MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB'ye üst düzey ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.