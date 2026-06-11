MKE Samsun Üretim Kampüsü ve Yeni OSB\'ye üst düzey ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Samsun Üretim Kampüsü ile Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Çarşamba ilçesinde yapımı süren MKE Samsun Üretim Kampüsü'nü ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kampüsteki son durumu yerinde inceleyerek MKE Genel Müdürü İlhami Keleş'ten bilgi aldı.

Yaklaşık 5 milyon metrekarelik alanda kurulum çalışmaları devam eden kampüste, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaç duyduğu stratejik ürünlerin yerli imkanlarla üretilmesi hedefleniyor. Ziyarette, savunma sanayisindeki yatırımların ülke ekonomisine ve milli üretim kapasitesine sağlayacağı katkılar değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Tekkeköy ilçesinde yapımı süren Samsun Yeni Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) de incelemelerde bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun önemli üretim merkezlerinden biri olması hedeflenen Yeni OSB'de yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Yılmaz, yüksek teknolojiye dayalı katma değerli üretimin Samsun'un ekonomik gelişimindeki rolüne dikkat çekti.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan da ziyaretlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kentte ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. Doğan, yaklaşık 2 milyar TL yatırım bedeline sahip MKE Samsun Üretim Kampüsü'nün hem Samsun hem de Türkiye için önemli bir kazanım olduğunu ifade ederek, "Kuzeyin Üretim Merkezi" olarak nitelendirilen Samsun'da yatırımların hız kesmeden sürdüğünü vurguladı.

Ziyaretlere TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, siyasi parti temsilcileri ve protokol üyeleri de katıldı. - SAMSUN