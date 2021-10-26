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Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli - Son Dakika

Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli

26.10.2021 14:27

Son zamanlarda yapmış olduğu çıkışlar sebebiyle partisi tarafından disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin Osman Kavala'yla ilgili çağrısına tepki göstererek, "Ben, Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım. Büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli" ifadelerine yer verdi.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 10 ülkenin büyükelçisinin tutuklu bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunmasına tepki gösterdi. Büyükelçilerin çağrısına karşı "istenmeyen kişi" ilan edilmesi yönünde talimat verdiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da desteklediğini söyleyen Özcan, gereğinin yapılmasını istedi.

"BÖYLE HADLERİ VE HAKLARI YOK"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Türk yargısına müdahale etmenin hiçbir ülkenin haddi olmadığını belirterek, "Geçtiğimiz günlerde 10 ülkenin büyükelçisi Osman Kavala'nın serbest bırakılması yönünde Türkiye Cumhuriyeti'ne çağrıda bulundular. Türkiye Cumhuriyeti müstemleke değil. O ülkelerin sömürgesi falan asla değil. Dolayısıyla hiçbir ülkenin büyükelçileri Türkiye Cumhuriyeti'ne şu insanı serbest bırak diyemez. Böyle bir hadleri ve hakları yok" dedi.

"CUMHURBAŞKANININ ÇAĞRISINI DESTEKLİYORUM"

Açıklamasının devamında "Türkiye'nin eksikleri var ama biz yargının bağımsız olduğu bir Türkiye olduğunu iddia ediyoruz" diyen Özcan şöyle devam etti: "Yargının eksikleri var. Biz bunu kendi aramızda tartışırız. Ama hiçbir ülkenin haddi değil Türkiye'nin içişlerine karışmak.Türkiye'nin yargısına müdahale etmek. Bu noktada sayın cumhurbaşkanı bir talimat verdiğini söyledi. 10 ülkenin büyükelçisinin istenmeyen kişi olması ilan edilmesi yönünde talimat verdi. Bu büyükelçiler derhal istenmeyen kişi ilan edilip, 48 saat içinde ülkeyi terk etmesi sağlanmalıdır. Yoksa bunun sonu gelmez. Ben Cumhurbaşkanının çağrısını destekliyorum" dedi.

"ARKASINDA DURMAYA HAZIRIM"

Özcan, görüşlerinin parti görüşü olmadığını da belirterek, "Bu görüşler benim özgün görüşlerim. Parti farklı bir görüş ileri sürer o ayrı. Ben partiyi temsilen konuşmuyorum. Bir talimat veriyorsa cumhurbaşkanı gereği yapılmalıdır. Ben de Bolu Belediye Başkanı olarak bundan dolayı sayın Cumhurbaşkanı'nın arkasında durmaya hazırım" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli

cumhurbaşkanı, Osman Kavala, Tanju Özcan, Bolu, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanına Tanju Özcan'dan destek: Arkasında durmaya hazırım, büyükelçiler istenmeyen kişi ilan edilmeli - Son Dakika
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