Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimlerinde yurt dışındaki oy verme işlemi sona erdi! 1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı 2.Tur seçimlerinde yurt dışındaki oy verme işlemi sona erdi! 1 milyon 889 bin 398 oy kullanıldı

25.05.2023 08:55

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı sandıklarda oy kullanma işlemi sona erdi. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 889 bin 398'e ulaştı. Böylece 2. turda oy kullananların sayısı, 1. turda oy kullananların sayısını aştı. Öte yandan gümrüklerde oy verme işlemi 28 Mayıs'a kadar devam edecek.

28 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için yurt dışındaki oy verme süreci sona erdi. Seçmenler yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde 20 Mayıs'tan itibaren kurulan sandıklarda oyunu kullandı.

İLK TURDA KULLANILAN OY SAYISI ARTTI

Yurt dışındaki Türk vatandaşlarının seçime yoğun ilgisi son gününde de artarak devam etti. Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) alınan bilgiye göre, saat 23.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 889 bin 398 oldu.

İLK TURDA YURT DIŞINDA 1 MİLYON 691 BİN 287 OY KULLANILDI

İlk tur seçimlerinde yurt dışında oy verme işlemi 28 Nisan'da başlamış ve 9 Mayıs'ta sona ermişti. YSK'nın kesin sonuçlarına göre, yurtdışında ilk turda 12 gün boyunca toplam 1 milyon 691 bin 287 seçmen sandığa giderek oy kullanmıştı. Bu seçmenler 1 milyon 676 bin 268 geçerli oy atmıştı. Geçersiz oy sayısı sadece 15 bin 19 olmuştu. Yurtdışında seçime katılma oranı ise yüzde 49.40 olarak açıklanmıştı.

İLK TURDA İÇİN 13 GÜN OY KULLANILDI

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turu için 27 Nisan-9 Mayıs tarihleri arasında yurt dışı temsilciliklerde, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar da gümrük kapılarında oy kullanmıştı.

GÜMRÜK KAPILARINA OY VERME İŞLEMİ 28 MAYIS'A KADAR SÜRECEK

Yurt dışında Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy verme işlemi sona erdi. Gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

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