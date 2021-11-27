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Atama Kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

Atama Kararları Resmi Gazete'de

27.11.2021 07:34
Atama Kararları Resmi Gazete'de

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Atama Kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 8'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2. ve 3'üncü maddeleri gereğince, Türkiye Petrolleri A. O. Yönetim Kurulu üyeliğine Kutluhan Taşkın, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine Sezai Aydın, Türkiye Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Yasin Kalem, Elektrik Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğine Feyza İleri, Kıyı Emniyeti Yönetim Kurulu üyeliğine İlyas Tufan, Tarım İşletmeleri Yönetim Kurulu üyeliğine Nuri Uslu, Devlet Malzeme Ofisi Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Koç ve Ömer Karademir atandı.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerine ilişkin atama kararları da Resmi Gazete'de yayımlandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. Maddeleri gereğince Milli Eğitim Bakanlığı, Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer'in yerine Fevzi Kurt atandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2. ve 3. Maddeleri gereğince de Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünde Bölge Müdürü olan İsmail Kaya ve Göktuğ İlter görevden alınırken yerine Emrah Köleoğlu atandı. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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