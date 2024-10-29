Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajında, "Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü tehditle mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bununla birlikte bugün insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz, yalnızca bölgemizde değil küresel boyutta da barışın ve adaletin tesis edildiği bir dünya için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tebrik etti. 101 yıl önce, adeta imkansızı başaran bir milletin destanının yazıldığını belirten Altun," 29 Ekim, büyük zorluklar içinde verilen bağımsızlık mücadelesinin zaferle taçlandığı, bağımsızlık aşkının sonsuzluğa kadar uzandığı bir destandır. 29 Ekim, birlik ve beraberliğimizin, ilk günkü kararlılığımızın simgesi haline gelmiş çok özel bir gündür. Bugün, büyük bir heyecanla Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Bizler, ecdadımızın bize emanet ettiği bu büyük mirası korumak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. "diyen Altun,"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen tarihi atılımlar, mega projeler ve Türkiye Yüzyılı vizyonumuz gelecek yüzyılımızın temellerini atmakta, hedeflerimiz yolunda motivasyonumuzu güçlendirmektedir. Ülkemizi daha güçlü bir geleceğe taşımak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birlik ve beraberliğimizi hedef alan her türlü tehditle mücadelemizi de sürdüreceğiz. Bununla birlikte bugün insanlık olarak en çok ihtiyaç duyduğumuz, yalnızca bölgemizde değil küresel boyutta da barışın ve adaletin tesis edildiği bir dünya için çalışacağız. Bu duygularla milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, istiklal ve istikbal mücadelemize can veren tüm kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla yad ediyorum" açıklamasını yaptı.

Altun, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan ve Türkiye'nin dünden bugüne verdiği mücadeleler ve bir çok alanda gösterdiği başarıların anlatıldığı, bir video da paylaştı. - ANKARA