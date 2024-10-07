Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Yakın tarihin gördüğü en büyük zulümlerden biri olan bu vahşet, elbette cezasız kalmayacaktır.

07.10.2024 15:16
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail'in Gazze'deki soykırımına ilişkin, "Yakın tarihin gördüğü en büyük zulümlerden biri olan bu vahşet, elbette cezasız kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Altun, sosyal medya hesabından İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama yaptı.

İsrail'in, tüm dünyanın gözü önünde, bir yıldır Gazze'de soykırım yapmaya, kan dökmeye, uluslararası hukuku ve insani değerleri ayaklar altına almaya devam ettiğini vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail, adeta gözü dönmüş bir şekilde hukuk, ilke, ahlak ve sınır tanımayarak sivil, masum, sağlık çalışanı ve gazeteci demeden katliamlar yapıyor. Gören gözleri dehşete düşüren, yürekleri yakan bu vahşet, insanlığın ortak vicdanını yaralıyor. 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yapan, insanların en temel ihtiyaçlarına ulaşmasını engelleyen İsrail, bu süreçte 50 bine yakın Filistinliyi katletti. Yakın tarihin gördüğü en büyük zulümlerden biri olan bu vahşet, elbette cezasız kalmayacaktır. İsrail, bu zulümlerinin hesabını er ya da geç verecektir. Bir kez daha İsrail'in Gazze'deki soykırımında hayatını kaybeden Filistinlileri rahmetle anıyor; tarihin utanç sayfalarında yerini alan bu soykırımı lanetliyoruz."

Altun, uluslararası toplumu, bu soykırımın mimarlarına karşı daha fazla ses çıkarmaya davet ederek, "Bizler Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, masum insanların yanında, zulmün karşısında yer almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Fahrettin Altun, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İsrail'in Gazze'deki soykırımının 1. yılına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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