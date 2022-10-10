Babacan'dan Erdoğan'a: "Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum" - Son Dakika
Üye Girişi

Babacan'dan Erdoğan'a: "Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum"

10.10.2022 20:17
Babacan'dan Erdoğan'a: "Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor” dedi.

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında, üniversitede okuyan gençler ve aileleri için "Ailelerinin yaşadığı şehirlerin uzağında eğitim gören öğrencilere yılda iki kez yol desteği vereceğiz" açıklamasını yapmasına tepki gösterdi. Ali Babacan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor."

YORUMLAR
500
Babacan: Ülkemizin Dış Politikada Okumakta Olduğu Yalnızlık Senfonisini Bitireceğiz Babacan: Ülkemizin Dış Politikada Okumakta Olduğu Yalnızlık Senfonisini Bitireceğiz DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'nı açıkladı DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Dış Politika ve Güvenlik Eylem Planı'nı açıkladı
Kaynak: ANKA

Deva Partisi, Ali Babacan, Demokrasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Babacan'dan Erdoğan'a: 'Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum' - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
22:53 Trabzon'da futbolculara büyük tepki! Abdullah Avcı taraftara seslendi
22:18 Sivasspor, deplasmanda Başakşehir'i 2-0 mağlup etti
21:59 Trabzonspor, sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kaldı
21:07 Golden sonra taraftarın sevinme şeklini gören Jorge Jesus sinir krizi geçirdi
21:01 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa güzel haber! 100 milyon liralık kredi destek paketi geliyor
20:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Şehir dışında okuyan üniversite öğrencilerine ulaşım desteği verilecek
20:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Alevi-Bektaş inanç önderlerine cemevleri bünyesinde kadro verilecek
20:34 Atletico Madrid, Antoine Griezmann'ın bonservisini 20 milyon euro karşılığında Barcelona'dan aldı
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor
19:27 Cenaze aracından uyuşturucu çıkması hakkında Ekrem İmamoğlu'nun işaret ettiği şirketten açıklama: Tüm sevk ve idare İBB'ye ait
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2022 23:44:02. #1.11#
SON DAKİKA: Babacan'dan Erdoğan'a: "Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement