Babacan'dan Erdoğan'a: "Böyle Bir Vaadi Gördüğüme Kahroluyorum"

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında, üniversitede okuyan gençler ve aileleri için "Ailelerinin yaşadığı şehirlerin uzağında eğitim gören öğrencilere yılda iki kez yol desteği vereceğiz" açıklamasını yapmasına tepki gösterdi. Ali Babacan'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle:

"Böyle bir vaadi gördüğüme kahroluyorum. Çok değil 7-8 sene evvel yurtdışına eğitime gidecek gençlere desteği konuşuyorduk. Şimdi şehirler arası ulaşım için destek vermeyi gururla müjdeliyor Cumhurbaşkanı... Bu ülkenin evlatları bunu hak etmiyor."