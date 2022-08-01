Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada

01.08.2022 09:56

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün gerçekleştirilecek. Yoğun bir gündem maddesiyle toplanan kabinenin konu başlıkları arasında 81 ilde inşa edilmesi planlanan 150 bin sosyal konutla ilgili maddeler de var. Ayrıca, dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin, toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

Ağustos ayı kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Saat 15.00'da başlaması beklenen toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kamera karşısına geçecek. Yoğun bir gündemin ele alınacağı kabinede, vatandaşların yakından takip ettiği sosyal konut projesine ilişkin detaylar da görüşülecek.

TAHIL ANLAŞMASINDA SON DURUM ELE ALINACAK

Kabinede Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

SOSYAL KONUT PROJESİNİN DETAYLARI KONUŞULACAK

Ekonomideki gelişmeler de masada olan başlıklar arasında. Enflasyonla mücadelede atılan adımların etkisi ele alınacak. Dar gelirli vatandaşlara yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirilecek. 81 ilde yapılacak 150 bin sosyal konut projesinin ayrıntılarının da gündeme gelmesi bekleniyor.

TAKİBE DÜŞEN KREDİ KARTI BORÇLARI

Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise borç öteleme, yapılandırma ve takip süresini uzatma olmak üzere 3 formül öne çıkıyor.

KORONAVİRÜSLE MÜCADELE DE ÖNEMLİ GÜNDEM MADDELERİ ARASINDA

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak. Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

TOPLANTININ ARDINDAN ERDOĞAN HALKA SESLENECEK

Terörle mücadelenin yanı sıra Ege ve Akdeniz'de yaşanan gelişmeler de görüşülecek. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan millete sesleniş konuşması yapacak ve kabine kapsamında alınan kararları vatandaşlarla paylaşacak.

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Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanacak! Dar gelirlilere yapılacak 150 bin konut masada - Son Dakika
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