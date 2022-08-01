Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... - Son Dakika
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Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller...

01.08.2022 00:05

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde kredi kartı borçlularına ilişkin düzenlemenin de görüşülmesi bekleniyor. Masada borçların ertelenmesi, yapılandırılması ve takip sürelerinin uzatılması gibi formüller var.

Kabine, ağustos ayının ilk toplantısını bugün Beştepe'de gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantıda dar gelirli vatandaşa yönelik yeni destekler, takibe düşmüş kredi kartı ve kredi borçları, tahıl koridoru, terörle mücadele ve dış politika meseleleri ele alınacak.

DAR GELİRLİ VATANDAŞIN DURUMU

Kabine Toplantısı'nda dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı'nın bir araya gelerek yürüttükleri çalışmada gelinen son durum masaya yatırılacak. Yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

KREDİ KARTI BORÇLULARIYLA İLGİLİ 3 FORMÜL

Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda KYK borçlarına ilişkin yapılan düzenlemenin ardından bu kez kredi kartı ve kredi borçlularının ilişkin yapılacak düzenleme gündemde. Düzenleme ile birlikte borçların ertelenmesi, yapılandırma ve takip süresini uzatma gibi formüller üzerinde duruluyor.

Kredi kartı borcu olanların gözü Beştepe'den çıkacak kararda! Masada 3 formül var

81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 81 ildeki 150 bin konutlu projenin detayları da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılan çalışmalara ilişkin bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktaracak. Konut projesinde vadenin 20 yıl olması beklenirken, projeden dar gelirli vatandaşlar yararlanacak. Yeni projede ayrıca; emekliler, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra gençler ve yeni evlenecekler de ayrı kota sağlanacak. Projeyle birlikte vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması amaçlanıyor.

TERÖRLE MÜCADELE VE DIŞ POLİTİKA

Kabine Toplantısı'nda tahıl koridoru oluşturulması için İstanbul'da kurulan Koordinasyon Merkezi'nin yürüttüğü faaliyetler, dış politikadaki gelişmeler ve terörle mücadeleyle birlikte Suriye'ye yönelik yeni harekata ilişkin detaylar da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapması bekleniyor.

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Son Dakika Politika Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kredi kartı borcu olanlar kabineden çıkacak kararı bekliyor! İşte masadaki formüller... - Son Dakika
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