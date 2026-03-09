Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.21'de başladı. Toplantıda, 'Terörsüz Türkiye' süreci, Suriye ve Gazze'deki gelişmeler, ABD-İran arasındaki gelişmeler ile Afganistan-Pakistan geriliminin ele alınacağı belirtildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenleyecek.
