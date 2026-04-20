Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

20.04.2026 15:52
CUMHURBAŞKANLIĞI Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.12'de başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, İran'daki savaşın ekonomiye etkileri ile Hürmüz Boğazı'ndaki son durum ve Orta Doğu'da yaşananların ele alınacağı belirtildi. Ayrıca, toplantıda, Terörsüz Türkiye hedefi kapsamında Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı nihai rapor ile atılacak yasal adımların değerlendirileceği kaydedildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Recep Tayyip Erdoğan, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

