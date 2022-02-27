Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın bir araya gelecek! Gündem Ukrayna-Rusya savaşı - Son Dakika

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya gelecek. Toplantıda hem Türkiye hem de dünya gündemine ilişkin konular ele alınacak.

DİPLOMATİK TEMASLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kurmaylarının bu konuda mevkidaşları ile yürüttüğü diplomatik temaslar ele alınacak.

ARABULUCULUK VE MONTRÖ

Toplantıda Rusya'nın saldırısının sona erdirilmesi adına arabuluculuk dahil atılabilecek adımlar konuşulacak. Gündemde ayrıca Montrö Boğazlar Sözleşmesi konuşulacak. Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine yönelik yürütülen çalışmalar görüşülecek.

EKONOMİ DE GÜNDEMDE

Bakanlar Toplantısı'nda ekonomi başta olmak üzere iç gelişmelere dair konular da değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından millete sesleniş konuşması yapacak.