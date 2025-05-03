Cumhurbaşkanlığı'na Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Mayıs tarihinde KKTC'yi ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. - ANKARA
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