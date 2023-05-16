Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum

16.05.2023 17:05

Seçimlerin ikinci tura kalmasından sonra gözler ATA İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olan Sinan Oğan'a çevrildi. Kulislerde ilk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan yeni bir açıklama geldi. Kalın, "Oğan ile bir görüşme olmadı. Ancak Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu biliyorum." dedi.

Türkiye pazar günü sandığı giderken milletvekili genel seçimleri tamamlandı, cumhurbaşkanlığı seçimleri ise ikinci tura kaldı. İlk turda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, en yakın takibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun birkaç puan önünde yer aldı. Sinan Oğan ise sadece 5.1 oy aldı.

"2. TURUN DAHA KOLAY OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Gözler 28 Mayıs'taki seçimlere çevrilirken, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kulislerde ilk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken Kalın, "Sinan Oğan'ın 5 puanlık oyu nereye gider tartışmaları da devam ediyor. Bu 5.17'lik kitle bütün halinde şu tarafa veya bu tarafa gider demek aceleci bir tavır olur. O kitlede muhtemelen kendi değerlendirmelerinde bulunacak. Tabii ki Sinan Bey değerlendirmelerde bulunacaklarını söyledi. Bu doğal. Net bir şey de koydu ortaya. Terörle arasına mesafe koyması bizim için önceliktir dedi. Sinan Bey'in dile getirdiği tezleri dikkate aldığınızda pozisyonunun Cumhur İttifakı'na daha yakın olduğunu ben biliyorum. Ki ben kendisini önceden de tanırım. Bütün bu hususları da dikkate aldığımız zaman ikinci turun bizim açımızdan daha kolay olacağını düşünüyoruz. Ama bunu derken de hiçbir şekilde rehavete kapılmadan çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

"DEVLETİN BEKASI ÜZERİNE PAZARLIK OLMAZ"

"Oğan ile bir görüşme oldu mu?" sorusuna ise Kalın şu yanıtı verdi: "Görüşme olmadı. Oğan'ın devletin bekasına vurgusunu biliyoruz. Bugün yarın olur olmaz bilemem. Sürece bakıp değerlendireceğiz. Ama pazarlık hoş bir kelime değil, devletin bekası üzerinde bir pazarlık söz konusu olamaz." ifadelerini kullandı.

"OY FARKININ KAPANACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Kalın açıklamalarına şöyle devam etti: "İkinci tur bizim için daha kolay olacak. Oy farkı çok açık şekilde ortada. Oy farkının kapanacağını düşünmüyorum. 5 puan fark var. 2.5 milyona yakın oy farkı var. Bunun kapanma ihtimali yok gibi. Kendi oylarımızı koruduğumuz gibi ikinci turda bunun üzerine yenileri ilave edilecektir. Birkaç sebepten dolayı, bir defa güven ve istikrar ortamının devam etmesi noktasında Türk milletinin 49,5'u cumhurbaşkanımıza oy verdi. Türkiye yüzyılı perspektifi çerçevesinde bu desteğini devam ettireceği görülüyor."

YORUMLAR (9)
  • mehmet yiğit: kemal bey halil ibrahim sofrası adı altında kendi yanına çekmeye çalışır ama milliyetçi kesim yanına yaklaşmaz ne yapsa boş Cevap Yaz 12 11 Yayından Kaldır
  • ASUMAN : İlk defa Erdoğan dışında birine oy verdim o da Sinan Oğan.Eğerki millet ittifakını seçerse hakkım helal değildir. Cevap Yaz 51 37 Yayından Kaldır
  • Serkan Basar: Oyun çöpe gitmiş desene :) 22 20 Yayından Kaldır
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