İbrahim Kalın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika
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İbrahim Kalın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

17.10.2022 20:21
İbrahim Kalın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Sullivan arasında gerçekleşen görüşmede ikili siyasi ve ekonomik ilişkiler, savunma sanayii ve enerji alanında işbirliği, Ukrayna'daki savaş, Ege ve Akdeniz ile diğer bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "F-16 tedarik ve modernizasyon talebinin ABD Kongresi tarafından onaylanma sürecinin koşulsuz bir şekilde tamamlanması hususunda Türkiye'nin beklentileri dile getirildi. ABD Yönetiminin bu süreçteki desteğinden duyulan memnuniyet ifade edildi. Ukrayna'daki savaşın derinleşmesi ve şiddetinin artmasından duyulan endişe dile getirildi. Bu savaşın küresel barış ve istikrar, ekonomi, enerji ile gıda güvenliği alanlarında oluşturduğu tahribatın hafifletilmesi için her türlü diplomatik çabanın önem arz ettiği vurgulandı. Türkiye'nin bu süreçte tahıl sevkiyatına ilişkin İstanbul Mutabakatı'nın süresinin uzatılması dahil diplomatik çözüm girişimlerine kararlılıkla devam edeceği belirtildi. Ege ve Akdeniz'de Türkiye'nin meşru hak ve çıkarlarını korumakta tereddüt göstermeyeceğinin altı çizildi. Yunanistan'ın uluslararası hukuku hiçe sayan eylemlerine ve tahrik edici söylemlerine son vermesi gerektiği not edildi" ifadeleri kullanıldı.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İbrahim Kalın, ABD'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü - Son Dakika

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