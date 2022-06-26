Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

26.06.2022 23:29
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla salı günü Madrid'de, liderler düzeyinde, Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'nın dörtlü bir zirve yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla salı günü Madrid'de, liderler düzeyinde, Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya'nın dörtlü bir zirve yapacağını bildirdi.

Kalın, Habertürk Televizyonu'nda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine yönelik görüşmelerin hangi aşamada olduğunun" sorulması üzerine Kalın, şimdiye kadar İsveç ve Finlandiyalı muhataplarıyla iki toplantı yaptıklarını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptıkları telefon görüşmesi kapsamında, üçüncü tur görüşmeleri için yarın Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile Brüksel'e gideceklerini belirten Kalın, Madrid Zirvesi öncesi bir tur daha yapacaklarını ifade etti.

İbrahim Kalın, şunları kaydetti:

"Bize göre, biz üzerinde müzakere ettiğimiz konuları bir noktaya getirdik, oradan geri adım atmamız söz konusu değil. Bunu karşı tarafa ilettik. 'Top artık sizin sahanızda' dedik. Dün Genel Sekreterin ricası üzerine Cumhurbaşkanımız 'Peki, arkadaşlarımız gitsinler, bir tur daha yapsınlar' dedi. Biz de oradan Madrid'e geçeceğiz. Salı günü NATO Genel Sekreterinin ricası, talebi üzerine Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Madrid'de liderler düzeyinde bir dörtlü zirve yapılacak. Türkiye, NATO, İsveç ve Finlandiya... Bu zirve olacak. Bu zirveye katılmak, bizim pozisyonumuzdan geri adım atacağımız anlamına gelmiyor."

Anlaşılamayan konularda, Brüksel'de mutabakata varılırsa, Madrid'e daha iyi bir şekilde gidilebileceğini dile getiren Kalın, Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'dan, PKK/PYD/ YPG ve iltisaklı yapılara karşı açık ve net tavır almalarını beklediğini vurguladı.

Müzakerelerin Ankara'da yapıldığı 25 Mayıs akşamı İsveç devlet televizyonunun Salih Müslim ile bir mülakat yayınladığını, bu mülakatta Müslim'in PKK'nın tezlerini dile getirdiğini anımsatan Kalın, bundan Türkiye'nin duyduğu rahatsızlığın karşı tarafa iletildiğini aktardı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Finlandiya, Madrid, İsveç, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:52 Berke Özer'den şaşırtan hamle! Anderlecht'e imza atıyor
21:51 Bakan Özer, açıkladı: Meslek liselerine fabrika kurulacak, 81 ilde ucuza ekmek satılacak
21:26 Taksim'de Onur Yürüyüşü öncesi polis müdahalesi! Onlarca kişi gözaltında
21:17 Milli karateci Eray Şamdan, Cezayir'de altın madalyanın sahibi oldu!
20:46 Galatasaray, Okan Buruk'tan sonra paraya para demiyor! İşte 3 günde kombinelerden kulübün kasasına giren miktar
20:20 Meteoroloji uyardı, AFAD alarm verdi! İşte "kırmızı kod" verilen 6 il
20:19 Acun Ilıcalı'dan Rıdvan Dilmen sürprizi! İşte beraber program yapacağı diğer isimler
19:21 96. Gazi Koşusu'nda korkutan anlar! Hipodroma giren kedi zerine koşan atları görünce yapacağını şaşırdı
19:19 23 yıl sonra bir ilk yaşandı! Dişi taylar Gazi Koşusu'na damga vurdu!
18:05 İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'ten hükümete asgari ücret çağrısı: Temmuz ayındaki zammı birlikte karşılayalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2022 23:35:25. #1.11#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın canlı yayında soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement