Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

15.07.2022 11:34
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, " Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir. Hiçbir karanlık güç, Anadolu'nun bu engin ve parlak ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir." ifadelerini kullandı.

Kalın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

15 Temmuz destanının yıl dönümünde şehitleri hürmet, minnet ve rahmetle yad eden Kalın, gazilere şükranlarını sundu.

Milletin dayanışma ruhunun her türlü terör yapılanmasının planlarını boşa çıkaracak güçte olduğuna dikkati çeken Kalın, şunları kaydetti:

"Dini ve manevi değerleri istismar ve tahrif ederek bir ihanet şebekesi, sapkın bir inanç ve Türkiye düşmanlarının maşası haline gelen FETÖ'ye karşı her zemin ve satıhta mücadelemiz devam edecek. FETÖ'ye ülkelerinde kucak açanlara, göz yumanlara ve onları Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışanlara çağrımızı yineliyoruz. Koynunuzda beslediğiniz yılan dönüp bir gün sizi de sokacaktır. Bu zehirli yapıdan bir an evvel kurtulun. Türkiye'nin ufku açık, geleceği parlak, bayrağı hür, iradesi kudretlidir. Hiçbir karanlık güç, Anadolu'nun bu engin ve parlak ışığını söndürmeye güç yetiremeyecektir."

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Kaynak: AA

İbrahim Kalın, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
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