Cumhuriyet Bayramı'nda Birlik Vurgusu

Politika

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, "Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aksakal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 101. yılını kutlamanın gururunun yaşandığını belirtti.

Bu zaferin, milletin özgürlük, eşitlik ve adalet arayışının zaferi olduğunu ifade eden Aksakal, şunları kaydetti:

"Demokratik Sol Parti olarak Atatürk'ün ilke ve devrimlerini savunmaya, Türkiye'nin aydınlık yarınlarına katkı sunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet değerleriyle yoğrulmuş bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün bu topraklarda yaşayan 85 milyon insanımızla birlik ve beraberlik içinde Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatma sözümüzü yineliyoruz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene."