CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

10.08.2022 19:12
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı. 21 Ağustos'ta Saadet Partisi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 6'lı masanın son toplantısı öncesi davet niteliği taşıyan Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi. - ANKARA

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Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ile Bir Araya Geldi CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi Açıklaması CHP Sözcüsü Faik Öztrak basın toplantısı düzenledi Açıklaması
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Temel Karamollaoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu, Sp, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü - Son Dakika
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