CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

27.07.2022 17:01
CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Irak'ta Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Irak'ta Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı.

CHP, Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğuna yönelik saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Irak'ta bu sabah Musul Başkonsolosluğumuza ait binanın yakınlarına bir roket saldırısında bulunulduğuna dair haberleri derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Konsolosluk çalışanlarımızın saldırıdan zarar görmemiş olmaları tesellimizdir. Ancak temsilciliğimize böyle bir saldırıda bulunulmasını asla kabul etmiyor ve şiddetle kınıyoruz. Irak makamları ülkedeki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin güvenliğini sağlamakla yükümlüdürler. Bu saldırının faillerinin de yakalanarak adli makamlara teslim edilmelerinin yine Irak makamlarının sorumluluğunda olduğunu düşünüyoruz ve söz konusu sorumluluğun en kısa zamanda yerine getirilmesini bekliyoruz" denildi. - ANKARA

YORUMLAR
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AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz AK Parti'li Çelik: Musul Başkonsolosluğumuza saldırıyı şiddetle kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı: 'Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit... Dışişleri Bakanlığı: 'Irak makamlarına terörle mücadeleye odaklanmaları ve toprakları üzerinden komşu ülkelere ve diplomatik temsilciliklere tehdit...
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye, Musul, Irak, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP, Musul Başkonsolosluğuna yapılan saldırıyı kınadı - Son Dakika
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