Donald Trump, ABD\'deki seçimler için resmen aday oldu! Başkan yardımcısı adayı bile belli

Politika

ABD'de Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için adaylarının Donald Trump olduğunu açıkladı.

Seçime ilişkin açıklama, Milwaukee'de toplanan Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde yapıldı. Açıklamada, Trump'ın gerekli oyu aldığı belirtilerek, "Cumhuriyetçi Parti, 5 Kasım başkanlık seçimleri için aday olarak Donald Trump'ı seçti." ifadesi kullanıldı.

Donald Trump

BAŞKAN YARDIMCISI ADAYINI AÇIKLADI

Trump, başkan yardımcısı adayının Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance olduğunu duyurdu. Trump, kararını Social Truth adlı sosyal medya hesabından açıkladı. Cumhuriyetçi Ohio Senatörü James David Vance'ın en uygun kişi olduğunu belirten Trump, başkan yardımcısı adayının çok başarılı bir kariyeri olduğunu kaydetti.

JAMES DAVID VANCE KİMDİR?

Ohio Senatörü 1984 doğumlu Vance, Ohio'da doğdu ve lise eğitimini tamamlayınca ABD ordusuna katılarak 2005 yılında Irak Savaşı'nda deniz piyadesi olarak savaştı. Ohio Devlet Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Yale Hukuk Fakültesi'ni bitiren Vance'ın aynı zamanda "en çok satan kitaplar" listesine giren "Hillbilly Elegy" başlıklı bir biyografisi bulunuyor. Daha önce Trump'ı eleştiren ve ona "Amerika'nın Hitleri" diyen Vance, 2022 yılında siyasete atıldığından beri Trump'ı destekliyor. 2022'de Ohio Senatörü seçilen Vance, evli ve 3 çocuk sahibi.

James David Vance

TRUMP'A YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ

Eski ABD Başkanı Trump, cumartesi günü Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı. ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.