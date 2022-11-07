Sosyal medya kullanıcıları dedesinin fotoğrafını paylaşan Mahir Ünal'a 'cumhuriyet' göndermesi yaptı - Son Dakika
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Sosyal medya kullanıcıları dedesinin fotoğrafını paylaşan Mahir Ünal'a 'cumhuriyet' göndermesi yaptı

07.11.2022 15:39

Cumhuriyetle ilgili sözleri sonrası eleştiri toplayan ve AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa eden Mahir Ünal, sosyal medya hesabından dedesinin fotoğrafını paylaştı. Birçok sosyal medya kullanıcısı Ünal'ın gönderisinin altına cumhuriyeti hedef alan sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi.

Kahramanmaraş 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'nda düzenlenen konferansta, "Bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir" şeklinde bir çıkışa imza atan Mahir Ünal, tepkilerin odağı haline gelmişti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de tepki gösterdiği Ünal, bir süre sonra AK Parti Grup Başkanvekilliği görevinden istifa kararı almıştı.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Bu olayın yankıları sürerken Mahir Ünal sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Milli mücadele döneminde Kahramanmaraş'ın kurtuluşuna 140 kişilik kuvvetle katılan dedesini vefatının 81. yıl dönümünde anan Ünal, "Milli Mücadelemizin neferlerinden biri olarak Kahramanmaraşımızın kurtuluşu için verilen mücadeleye reisliğini yaptığı 140 kişilik kuvvetle katılan, Müslümanlık ve Türklük onurunu yere düşürmeyen dedem Ali Hafızoğlu Mehmet Ünal'ı, vefatının 81. sene-i devriyesinde rahmet ve minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

İşte Mahir Ünal'ın o paylaşımı;


AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ünal'ın bu paylaşımı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. Birçok kişi Mahir Ünal'ın "cumhuriyet" çıkışını hatırlatarak fotoğrafın altına yorumlar yaptı.

İşte o yorumlardan bazıları:

AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
AK Partili Mahir Ünal dedesinin fotoğrafını paylaştı, sosyal medya kullanıcıları 'Cumhuriyet' göndermesi yaptı
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Mahir Ünal, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sosyal medya kullanıcıları dedesinin fotoğrafını paylaşan Mahir Ünal'a 'cumhuriyet' göndermesi yaptı - Son Dakika


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