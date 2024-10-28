Cumhuriyetin ilan edilişinin 101. yılı onuruna, Şehzadeler Belediyesi mahalle meydanlarını Türk bayrakları ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle süsledi.
Cumhuriyetin kuruluşunun 101. yılını gurur ve coşkuyla kutlayan Şehzadeler Belediyesi, ilçedeki tüm mahalle meydanlarını Türk bayrakları ve cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk posterleriyle donattı.
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçedeki tüm mahallelerde coşkulu bir kutlama hazırlığı yaptıklarını kaydeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e ve onun ilkelerine olan bağlılığımızı bir kez daha vurgulamak istedik. Bu anlamlı günü tüm halkımızla birlikte coşkuyla kutlamaktan büyük bir onur duyuyoruz. Bu vesile ile tüm hemşerilerimizin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum" dedi. - MANİSA
Son Dakika › Politika › Cumhuriyetin 101. Yılı Şehzadeler'de Coşkuyla Kutlanıyor - Son Dakika
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