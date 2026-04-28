Darende Belediye Başkanı Bozkurt esnafla bir araya geldi

Malatya'nın Darende ilçe Belediye Başkanı Alican Bozkurt, ilçenin ekonomik yapısında önemli rol oynayan esnaflarla belediyede istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Darende Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Harun Ormancı ve Balaban Sanayi Sitesi esnafının katılımıyla düzenlenen toplantıda, ilçenin ticari hayatına yönelik talep, öneri ve beklentiler ele alındı.

Toplantıda esnafın yaşadığı sorunları dinleyen Başkan Bozkurt, çözüm odaklı değerlendirmelerde bulunulduğunu belirtti. Üretim, istihdam ve yerel ekonominin güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımların da görüşüldüğü toplantıda, iş birliği vurgusu yapıldı.

Başkan Bozkurt, birlik ve beraberlik içerisinde Darende'yi daha güçlü yarınlara taşımak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti. - MALATYA