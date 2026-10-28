Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi\'nde asfalt yolları inceledi

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt yolları incelediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ve planlanan alanları inceledi. Bozkurt, ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, teknik ekibiyle birlikte Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ve asfalt çalışması yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.
İncelemeler sırasında yolların mevcut durumu değerlendirilerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili gerekli planlamalar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bozkurt, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?