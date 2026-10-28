Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt yolları inceledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt yolları inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi\'nde asfalt yolları inceledi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ve planlanan alanları inceledi. Bozkurt, ulaşım altyapısını güçlendirmek için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, teknik ekibiyle birlikte Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ve asfalt çalışması yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yolların mevcut durumu değerlendirilerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili gerekli planlamalar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bozkurt, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Kaynak: İHA
Alican BozkurtPolitikaBozkurtGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de sandıkların yarısı açıldı Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor İsrail'de sandıkların yarısı açıldı! Netanyahu bloğunun 56 sandalye kazanması bekleniyor
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı Kamera her şeyi kaydetti Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti
Bukele’nin tehdidine çete liderinden yanıt Gerilim büyüyor Bukele'nin tehdidine çete liderinden yanıt! Gerilim büyüyor
İstifa eden Oktay Saral’dan dikkat çeken hamle İki değişiklik birden yaptı İstifa eden Oktay Saral'dan dikkat çeken hamle! İki değişiklik birden yaptı
Canlı yayında skandal Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti Canlı yayında skandal! Sunucunun tekmesi modeli hastanelik etti
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:55
Mustafa Sarıgül’den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
Mustafa Sarıgül'den Yeni Parti kararı: Soruşturma tamamlanıncaya kadar...
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
08:22
İsrail’de oylar sayılırken Trump’tan olay mesaj: Netanyahu’yu yenilgiden ben kurtardım
İsrail'de oylar sayılırken Trump'tan olay mesaj: Netanyahu'yu yenilgiden ben kurtardım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:09:02. #7.12#
SON DAKİKA: Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi'nde asfalt yolları inceledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei