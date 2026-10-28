Darende Belediye Başkanı Bozkurt, Kılıçbağı Mahallesi\'nde asfalt yolları inceledi

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, teknik ekibiyle birlikte Kılıçbağı Mahallesi'nde mevcut asfalt yolları ve asfalt çalışması yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

İncelemeler sırasında yolların mevcut durumu değerlendirilerek yapılması planlanan çalışmalarla ilgili gerekli planlamalar gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Bozkurt, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlara daha konforlu ve güvenli yollar sunmak amacıyla ihtiyaçlar doğrultusunda çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.