Başkan Bozkurt depremzedelerle iftarda buluştu

Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt, konteyner kentte yaşayan depremzede vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Darende Konteyner Kent'te düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla buluştu. Ramazan ayının birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapılan programda Başkan Bozkurt, vatandaşlarla aynı sofrayı paylaşmanın gönül birliğini pekiştirdiğini belirtti.

Vatandaşlarla sohbet eden Bozkurt, belediye olarak depremzedelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade ederek, "Ramazan ayının manevi atmosferinde hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük memnuniyet duyduk. Belediyemiz tüm imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanında olmaya kararlılıkla devam edecektir" diye konuştu - MALATYA