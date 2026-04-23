Darende Belediyesi\'nde 23 Nisan\'da makam çocuklara emanet edildi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Darende Belediyesi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, başkanlık koltuğunu temsili olarak Ayşe Zümra Bitgin'e devretti.
23 Nisan kapsamında düzenlenen programda belediyede renkli görüntüler oluşurken, minik öğrenci Ayşe Zümra Bitgin'in başkanlık koltuğuna oturması ilgiyle takip edildi. Çocuk Başkan'ın heyecanı ve mutluluğu yüzüne yansırken, geleceğe dair hayallerini de paylaştığı öğrenildi. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların bayramını kutlayarak, "Gözlerindeki heyecan ve yüzlerindeki tebessüm bizlere geleceğimizin ne kadar aydınlık olduğunu bir kez daha gösteriyor" dedi.
Bozkurt, Irmaklı İlkokulu Müdürü Mehmet Boyraz ile öğretmen Aziz Mahmut Öncel'e de ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. - MALATYA
