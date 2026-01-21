Darende'de çocuklar için "Çocuk Sinema Günleri" başladı - Son Dakika
Darende'de çocuklar için "Çocuk Sinema Günleri" başladı

21.01.2026 16:12  Güncelleme: 16:14
Darende Belediyesi, yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklar için 'Çocuk Sinema Günleri' etkinliğini düzenledi. Etkinlikte çocuklar sinema gösterimleriyle keyifli vakit geçirirken, Başkan Alican Bozkurt da çocuklara Türk Bayrağı hediye etti.

Darende Belediyesi tarafından yarıyıl tatili dolayısıyla çocuklara yönelik olarak Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri" programının ilk gösterimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen programa Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt da katıldı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar için özel olarak hazırlanan sinema gösterimi yapıldı, etkinlik boyunca çeşitli ikramlar sunuldu.

Program öncesinde Belediye Başkanı Alican Bozkurt, geleceğin teminatı olan çocuklara bağımsızlığın ve birlik beraberliğinin simgesi olan Şanlı Ay Yıldızlı Türk Bayrağı'nı hediye etti. Bayrak hediyesi çocukların yüzünde tebessüm oluştururken, salonda duygusal anlar yaşandı. Etkinliğe ilişkin açıklamada bulunan Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sunmayı amaçladıklarını belirterek, "Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim en büyük motivasyonumuzdur. Onların hem eğlenip hem de milli ve manevi değerlerimizle büyümeleri için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

Darende Belediyesi Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Çocuk Sinema Günleri"nin yarıyıl tatili boyunca farklı gösterimlerle devam edeceği bildirildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Alican Bozkurt, Etkinlikler, Politika, Kültür, Sinema, Çocuk, Sanat, Son Dakika

