Darende\'de dolu afeti sonrası mahallelere ziyaret

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Darende Ziraat Odası Başkanı Orhan Karaca ile birlikte ilçede etkili olan dolu yağışının ardından Kerimli ve Ozan mahallelerini ziyaret etti.

Ziyarette afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten heyet, üreticilerle bir araya gelerek yaşanan zararlar hakkında bilgi aldı. Vatandaşların taleplerini dinleyen yetkililer, sürecin yakından takip edileceğini ifade etti. Özellikle tarımsal üretimde meydana gelen kayıpların giderilmesi amacıyla ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde gerekli çalışmaların yürütüleceği belirtilirken, vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için tüm imkanların seferber edileceği kaydedildi.

Başkan Bozkurt her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, dolu afetinin ardından yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti. - MALATYA