Darende\'de eğitim toplantısı Kaymakam Sirkeci başkanlığında yapıldı

Darende'de eğitim toplantısı Kaymakam Sirkeci başkanlığında yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Darende'de Kaymakam Ömer Sirkeci başkanlığında İlçe Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve kurum temsilcilerinin katıldığı toplantıda eğitim kalitesinin artırılması ele alındı. Bozkurt, çocuklar için paydaşlarla çalışacaklarını belirtti.
Malatya'nın Darende ilçesinde, İlçe Eğitim Yürütme Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.
Darende Kaymakamı Ömer Sirkeci başkanlığında düzenlenen toplantıya, Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.
Toplantıda, ilçedeki eğitim-öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, yürütülen çalışmaların değerlendirilmesi ve gelecek döneme yönelik hedefler ele alındı. Eğitim kalitesinin artırılması, öğrencilerin daha nitelikli eğitim imkanlarına kavuşması ve kurumlar arasındaki iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, çocukların daha iyi eğitim imkanlarına kavuşması ve geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
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