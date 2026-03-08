Darende'nin kadınları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika

Darende'nin kadınları iftarda bir araya geldi

Darende\'nin kadınları iftarda bir araya geldi
08.03.2026 22:32  Güncelleme: 22:36
Darende Belediyesi'nin düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü iftar programında Başkan Alican Bozkurt, kadınların toplumsal hayattaki önemine vurgu yaptı. Kadınların ekonomik güçlenmesi amacıyla projeler geliştirdiklerini ve Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin kadınların istihdamına katkı sağlayacağını ifade etti.

Darende Belediyesi tarafından Köprügözü Düğün Salonu'nda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen iftar programı büyük ilgi gördü.

Belediye Başkanı Alican Bozkurt, programda yaptığı konuşmada, kadınların toplumun ve kültürün en güçlü yapı taşlarından biri olduğunu belirterek, "Kadınlarımızın yaşam kalitesini artırmak için projeler geliştiriyoruz" dedi.

Bozkurt, Tarihi Yusuf Paşa Bedesteni'nin turizmin canlanması ve kadınlara ekonomik destek için hizmete açıldığını söyledi. "İçerisinde 33 dükkanın yer aldığı bu eşsiz tarihi mekanda kadınlarımız çeşitli ürünlerin satışını yaparak ev ekonomilerine destek verecektir" diyen Bozkurt, bedestenin kadınların ekonomik olarak güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı. Bozkurt, bedestenin sadece bir alışveriş merkezi değil, aynı zamanda kadınların sosyal ve kültürel olarak da bir araya gelip etkileşimde bulunabilecekleri bir mekan olacağını belirtti.

Ayrıca, Tarihi Cumhuriyet Okulu'nda sanat okulunun hizmete açıldığını, Millet Bahçesi'nin inşasına başlandığını ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nün kurulduğunu belirten Bozkurt, kadınlara yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Kadınların ekonomik hayata katılımını artıracak üretim ve istihdam odaklı projeleri desteklediklerini ve kadın kooperatiflerinin güçlenmesi için çalışıldığını belirten Bozkurt, "Kadınlarımız yalnızca bugün değil, her gün saygı, sevgi ve şükranla hatırlanmalıdır" dedi.

Bozkurt, kadına yönelik her türlü şiddetin karşısında durmanın bir yönetim sorumluluğu olduğunu vurgulayarak, "Daha huzurlu, daha güvenli ve daha adil bir toplum için kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. Program, birlik ve beraberlik mesajlarıyla sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Darende'nin kadınları iftarda bir araya geldi

SON DAKİKA: Darende'nin kadınları iftarda bir araya geldi - Son Dakika
