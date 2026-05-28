Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi

Darende\'de bayramlaşma programı düzenlendi
28.05.2026 13:28  Güncelleme: 13:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'nın Darende ilçesinde Belediye tarafından organize edilen bayramlaşma programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Belediye Başkanı Alican Bozkurt, birlik ve beraberlik vurgusu yaparak bayramın paylaşma ve dayanışma ruhuna dikkat çekti.

Malatya'nın Darende ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Darende Belediyesi tarafından organize edilen bayramlaşma programı, Belediye Sosyal Tesisleri bünyesindeki Köprügözü Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi. Program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bayramlaşma programına Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan Başkan Bozkurt, bayramların toplumsal birlikteliği güçlendiren, kardeşlik bağlarını pekiştiren özel günler olduğunu belirterek, Kurban Bayramı'nın paylaşma, fedakarlık ve dayanışmanın en güzel şekilde yaşandığı müstesna zamanlardan biri olduğunu ifade etti.

Millet olarak en büyük güçlerinin birlik ve beraberlik olduğunu kaydeden Bozkurt, "Bayramlar sevginin, hoşgörünün ve kardeşliğin en güçlü şekilde yaşandığı mübarek günlerdir. Büyüklerimizin hayır dualarını almak, küçüklerimizi sevindirmek, ihtiyaç sahiplerinin yanında olmak ve gönül köprülerini güçlendirmek bayramların bizlere yüklediği önemli sorumluluklardandır" dedi.

Darende'nin tarih boyunca dayanışma kültürü ve güçlü toplumsal yapısıyla örnek bir ilçe olduğunu belirten Bozkurt, ilçede kardeşlik ve paylaşma ruhunun yaşatılmaya devam ettiğini söyledi. Bayramların aynı zamanda şükür, paylaşma ve muhasebe zamanı olduğuna dikkat çeken Bozkurt, ihtiyaç sahibi vatandaşların gözetilmesinin önemine vurgu yaparak, tüm vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutladı. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Alican Bozkurt, Politika, Darende, Malatya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düzce’de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti Düzce'de cinayet çözüldü: Şüpheli suçunu itiraf etti
TOMA’nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı TOMA'nın üstüne çıkıp zarar veren saldırgan tutuklandı
Laos’ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5’i sağ olarak kurtarıldı Laos'ta mağarada mahsur kalan define avcılarından 5'i sağ olarak kurtarıldı
Galatasaray’dan TFF’ye tarihi boykot Galatasaray'dan TFF'ye tarihi boykot
İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner: Kurban kesimi sırasında 767 kişi yaralandı
Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu Beşiktaş, Filipe Luis ile görüşerek projesini sundu

13:10
Ankara kulisleri yangın yeri Mansur Yavaş’ın suskunluğunun nedeni belli oldu
Ankara kulisleri yangın yeri! Mansur Yavaş'ın suskunluğunun nedeni belli oldu
12:37
“Ben bu ülkeye dolar getiriyorum“ diyerek uçakta olay çıkardı
"Ben bu ülkeye dolar getiriyorum" diyerek uçakta olay çıkardı
11:56
Büyük fırsatçılık “1.450 liraya lahmacun“ haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
Büyük fırsatçılık! "1.450 liraya lahmacun" haberi sonrası Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı
11:32
Kılıçdaroğlu’nun 1 Haziran’da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
Kılıçdaroğlu'nun 1 Haziran'da yapacağı PM ve YDK toplantıları ertelendi
11:11
Altın fena çakıldı Son 2 ayın dibini gördü
Altın fena çakıldı! Son 2 ayın dibini gördü
11:00
“Birlikte olmayın“ deyip annesinin sevgilisini öldürdü
"Birlikte olmayın" deyip annesinin sevgilisini öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2026 14:10:00. #7.13#
SON DAKİKA: Darende'de bayramlaşma programı düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.