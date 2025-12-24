Darende'de Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
Darende'de Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu

Darende\'de Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu
24.12.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
Malatya'nın Darende ilçesinde belediye tarafından yapılacak Millet Bahçesi projesinin zemin çalışmalarına başlandı. Başkan Alican Bozkurt, proje ile Darende’nin daha yeşil ve modern bir kimliğe kavuşacağını belirtti.

Malatya'nın Darende Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak Millet Bahçesi projesinde çalışmalar başladı. Sungur Mahallesi'nde yapılacak olan Millet Bahçesi için ilk kazma düzenlenen programla vuruldu.

Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, tamamen belediyenin öz kaynaklarıyla hayata geçirilecek olan 21 dönümlük dev Millet Bahçesi projesinin zemin çalışmalarına başlandığını belirterek, projeyle birlikte Darende'nin daha yeşil ve yaşanabilir bir kimliğe kavuşacağını söyledi.

Göreve geldiklerinde Darende'yi daha modern ve yaşanabilir bir ilçe haline getirme sözü verdiklerini ifade eden Başkan Bozkurt, "Bugün bu sözlerimizden birini daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Millet Bahçemize bismillah diyerek ilk kazmayı vurduk" dedi. Millet Bahçesi'nin sadece bir park alanı olmadığını kaydeden Başkan Bozkurt, "Bu proje ile çocuklarımızın güvenle koşup oynayabileceği modern spor alanları, hemşerilerimizin yeşil alanlar içinde nefes alabileceği, sosyal hayatın canlanacağı yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. Şehir manzarasıyla bütünleşen bu alan, Darende'nin çehresini değiştirecek" diye konuştu.

Başkan Bozkurt, Darende'yi geleceğe hazırlamak ve ilçeye değer katmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Alican Bozkurt, Yerel Haberler, Politika, Darende, Malatya

Darende'de Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu

SON DAKİKA: Darende'de Millet Bahçesi için ilk kazma vuruldu - Son Dakika
