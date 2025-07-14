Dargeçit'te şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dargeçit'te şehit aileleri ziyaret edildi

Dargeçit\'te şehit aileleri ziyaret edildi
14.07.2025 22:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırları soruldu, destek mesajları iletildi.

Kaymakam İpek'e, Kılavuz Jandarma Komando Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Çetin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Hüseyin Aras eşlik etti. Heyet, 15 Temmuz Şehidi Tayyip Belge'nin eşi Ayşe Belge ve ailesini de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam İpek, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Devletimiz her zaman yanlarınızdadır" dedi.

Etkinlik kapsamında ilçedeki tüm şehit aileleri, kamu kurumlarının yöneticileri tarafından ziyaret edildi.Ziyaretlere; Ilısu Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Uyguralp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Yusuf Yıldız, Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Yeşilmen ve diğer kurum amirleri katıldı. - MARDİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Politika, Dargeçit, mardin, Son Dakika

Son Dakika Politika Dargeçit'te şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika

Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu Mezarda bal mumundan yapılmış bebek ve bebeğe sarılı muska bulundu
2 yeğenini öldüren amca tutuklandı 2 yeğenini öldüren amca tutuklandı
4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı 4 üniversitede 14 fakülte ve enstitü kapatıldı
Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı Şile Belediyesi soruşturmasında Başkan Kabadayı ile birlikte 5 şüpheli tutuklandı
Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı Hatalı park uyarısı yapılan sürücü ve yakınları polise saldırdı
Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu Chelsea - PSG maçının sonunda ortalık karıştı! Luis Enrique, yıldız futbolcuya vurdu
Asgari ücrete ’çifte’ zam talebi AK Partili vekiller Kabine’ye iletti Asgari ücrete 'çifte' zam talebi! AK Partili vekiller Kabine'ye iletti
Tehdit mesajı yargıya taşındı Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi Tehdit mesajı yargıya taşındı! Feyza Civelek hakkında 5 yıla kadar hapis istemi
DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel’i ziyaret edecek DEM Parti İmralı Heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek
Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu Milyonluk dolandırıcılığın mağduru Ozan Doğulu sessizliğini bozdu
Borsa operasyonu Çok sayıda gözaltı kararı Borsa operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı

21:53
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan’ın özgür olmasını istiyor
DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları: PKK, Öcalan'ın özgür olmasını istiyor
20:46
Olay iddia İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
Olay iddia! İş insanı Adem Soytekin itirafçı olunca, İmamoğlu cezaevine not göndermiş
20:26
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
Kartalkaya faciasında yeni görüntüler! Otel müdürü ardına bakmadan kaçmış
19:13
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
Tırın dorsesi otomobillerin üzerine düştü: 5 ölü, 1 yaralı
11:21
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
Okul servisleri ve toplu taşımada yeni dönem
11:18
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
Türkiye son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor
11:17
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
Türklere Anadolu kapılarının açıldığı yerde heyecanlandıran keşif
11:03
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
Prenses Charlotte Wimbledon finalinde sempatik hareketleri ile herkesi büyüledi
10:47
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid’i salladı
Jennifer Lopez, cesur sahne kıyafetiyle Madrid'i salladı
10:29
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi Futbolcular ile kupayı kaldırdı
Trump, uyarılara rağmen sahneden inmedi; Futbolcular ile kupayı kaldırdı!
10:27
Kabine kulisleri kaynıyor Değişim için perşembe günü işaret edildi
Kabine kulisleri kaynıyor! Değişim için perşembe günü işaret edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2025 22:48:17. #7.11#
SON DAKİKA: Dargeçit'te şehit aileleri ziyaret edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.