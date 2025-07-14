Dargeçit\'te şehit aileleri ziyaret edildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ziyaret edildi.

Dargeçit Kaymakamı Muhammed Enes İpek, beraberindeki heyetle birlikte ilçede yaşayan şehit ailelerini evlerinde ziyaret etti. Ziyaretlerde ailelerin hal ve hatırları soruldu, destek mesajları iletildi.

Kaymakam İpek'e, Kılavuz Jandarma Komando Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Fatih Acar, İlçe Müftüsü Mehmet Çetin ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personeli Hüseyin Aras eşlik etti. Heyet, 15 Temmuz Şehidi Tayyip Belge'nin eşi Ayşe Belge ve ailesini de ziyaret etti. Ziyarette konuşan Kaymakam İpek, "Şehitlerimizin kıymetli aileleri bizlere emanettir. Devletimiz her zaman yanlarınızdadır" dedi.

Etkinlik kapsamında ilçedeki tüm şehit aileleri, kamu kurumlarının yöneticileri tarafından ziyaret edildi.Ziyaretlere; Ilısu Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Hakan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Fatih Uyguralp, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Yusuf Yıldız, Dargeçit Devlet Hastanesi Başhekimi Yusuf Yeşilmen ve diğer kurum amirleri katıldı. - MARDİN