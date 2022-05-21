Davos Zirvesi 2 yıl aradan sonra yeniden başlıyor

Dünya Ekonomik Forumu (WEF), korona virüs salgını nedeniyle 2 yıl verilen aranın ardından yarın İsviçre'nin Davos kasabasında yeniden düzenlenecek. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin açılış konuşmasını yapacağı toplantıya Rusya ise davet edilmedi.

Dünyanın tanınmış iş insanları ve politikacılarını bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 22-26 Mayıs arasında İsviçre'nin Davos kasabasında yarından itibaren yeniden gerçekleştirilecek. Korona virüs salgını nedeniyle 2 yıldır düzenlenemeyen WEF, "Tarihi bir dönüm noktası" temasıyla başlayacak. Toplantılarda küresel salgın, Ukrayna savaşı, bölgesel ekonomik sorunlar, ilerlemeyi hızlandırmak, küresel zorluklarla mücadele, açlık ve kuraklık, küresel çatışmalar ve dünyada var olan sıkıntılara çözüm yolları bulmak için dünyanın farklı kıtalarından 50 devlet ve hükümet başkanı, büyük şirketlerin yöneticileri ve diğer alanlardan dahil olmak üzere 2 bin 500'den fazla katılımcı bir araya gelerek çözüm yolları arayıp öneriler sunacak.

Toplantının gündemi yoğun

Dünyanın en önemli sorunlarının tartışıldığı WEF, salgının ardından ve savaşın sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya karşısında dünya liderlerini ilk bir araya getirecek. İklim değişikliğinden, çevre ve ormanlık alanların koruması, eğitim, ağır darbe alan ekonominin yeniden canlandırılması, teknoloji ve dördüncü sanayi devrimi, enerji politikalarına uygun vadeli politikaların oluşmasına kadar temel konular özel oturumlarla masaya yatırılacak.

WEF ayrıca 2030 yılına kadar 1 milyar insana daha iyi eğitim, beceri ve iş sağlama odaklı bir girişim olan "Yeniden Beceri Devrimi" ve gezegenin ekosistemlerini restore etmek için 1 trilyon ağaç dikme çalışması, gıda güvenliğinin sağlanması, doğaya dayalı yeşil bir ekonominin gelişmesi, siber güvenliğin sağlanmasına kadar birçok konuyu ele alacak. Kongre merkezinde 200'ün üzerinde oturum yapılacak.

Forumun kurucusu Klaus Schwab 2 yıl aradan sonra gerçekleştirilecek zirveye yönelik, "Toplantı, salgın ve savaşın bir sonucu olarak ortaya çıkan çok kutuplu bir dünya ile karakterize edilen bu yeni durumda küresel liderleri bir araya getiren ilk zirve. Siyaset, iş dünyası, sivil toplum ve medyadan yaklaşık 2 bin 500 liderin şahsen bir araya gelmesi, kriz odaklı bir dünyada sorunlarla yüzleşmek için güvenilir, gayri resmi ve eylem odaklı bir küresel platforma duyulan ihtiyacı gösteriyor" dedi.

Açılış konuşmasını Zelenskiy yapacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy toplantıya video konferans yöntemiyle katılarak forumun açılış konuşmasını yapacak. Ukrayna toplantıda güçlü bir şekilde temsil edilecek. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in belediye başkanı Vitaliy Klitschko ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da toplantıda konuşması bekleniyor. Ayrıca parlamento, iş sektörü ve sivil toplumdan oluşan Ukrayna heyeti de Davos'ta olacak. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'ya saldırıları nedeniyle foruma davet edilmedi. Şubat ayı sonlarında Ukrayna'ya yönelik saldırılara yanıt olarak WEF, Rus kuruluşlarıyla tüm bağlarını dondurdu ve yaptırım uygulanan herhangi bir kişi veya kuruluşla çalışmayacağını duyurdu.

Bu yıl G7'ye başkanlık eden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise başbakan olarak Davos'ta ilk kez konuşacak. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de NATO'nun Moskova ile ilişkilerinin tarihin en düşük seviyesinde olduğu dönemde İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka adaylık başvurusunda bulunduğu için zirveye katılacak. - DAVOS