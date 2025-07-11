Davranışsal Bağımlılığa Merkezi Önerisi

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, internet bağımlılığıyla mücadele için "davranışsal bağımlılıklarla mücadele merkezleri" açılmasını önerdi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Srebrenitsa Soykırımı'nın 30'uncu yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Srebrenitsa'da katledilenleri anan Dinç, "Bundan 30 yıl önce Srebrenitsa'da mazlum kardeşlerimiz soykırıma uğradılar hem de BM askerlerinin, 'güvenli bölge' dediği Srebrenitsa'da, kadın, çocuk, yaşlı demeden 8 bin 372 can katledildi." dedi.

Bugün aynı soykırımın Gazze'de sergilendiğinin altını çizen Dinç, "Katledilen mazlumlar aynı. Onları katledenler Sırplı siyonistlerdi, bugün Yahudi, İsrailli siyonistler. Siyonistler de aynı ve katledilen mazlumlar da." ifadesini kullandı.

İnternet bağımlılığının her geçen gün arttığını söyleyen Dinç, şunları kaydetti:

"Davranışsal bağımlılık dediğimiz bağımlılık farklı olsa da zararları aynı şekilde. Davranış bağımlılığı bir yönüyle madde kullanmaksızın kişinin alışkanlığını kontrol edemeden çevresine zarar verecek şekilde tekrar etmesidir. İnternet bağımlılığı, kişinin iradesini kaybetmesine, kişilik bozukluklarına, davranışsal bozukluklara yani kontrol kaybına neden oluyor. Biz diyoruz ki bu konuda ciddi bir mücadele gereklidir. Etkin mücadele artık şarttır. Davranışsal bağımlılıklarla mücadele merkezleri açılmalı. Bu konuda toplumda farkındalık, bilincini oluşturacak çalışmalar yapılmalı. Özellikle televizyonlarda kamu spotu yayınlanmalı. Şehirlerde bilinçlendirici afiş ve billboardlar asılmalıdır."