Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli - Son Dakika
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Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli

23.04.2022 14:34
Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Meydan okuyorum" sözleriyle yaptığı paylaşımda, "Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli." diyerek bütün siyasilere çağrıda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ses getirecek bir paylaşımda bulundu. Twitter hesabından, "Meydan okuyorum' diyerek bir video paylaşan Davutoğlu, "Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli" şeklinde ifadelere yer verdi.

"MİLLETİN IZDIRABINI, ÇİLESİNİ GÖRÜN HUKUKUNU KORUYUN"

Bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanlarının mal varlıkları ve banka hesaplarının incelenmesi konusunda çağrıda bulunan Gelecek Partisi lideri Davutoğlu çağrısında şu sözlere yer verdi:

"Büyük bir yangın var. Büyük bir deprem var. Milletin hukukunu gözetmeyenlere karşı hakkın, adaletin ve milletin hukukunun sesini yükseltmek vefasızlık değildir. Buradan meydan okuyorum. Birinci ve ikinci derece akrabaları, ben dahil bütün eski başbakanların ve cumhurbaşkanların mal varlıkları incelenmeli. Vicdan sahibi bütün milletvekillerine, bütün teşkilat mensuplarına sesleniyorum. Milletin ıstırabını, çilesini görün ve milletten aldığını destekle geldiğiniz yerlerde milletin hukukunu koruyun."

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Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu 'hodri meydan' dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Davutoğlu "hodri meydan" dedi: Ben dahil bütün eski başbakanların, cumhurbaşkanlarının mal varlıkları incelenmeli - Son Dakika
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