Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi - Son Dakika
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Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi

13.05.2022 14:18

Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi "Altılı çeteden bir şey olmaz, dağdakilerine güvenme" "PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için sizi tebrik ediyorum"ADIYAMAN Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da vatandaşların HDP ve CHP tepkisi ile karşılaştı.

Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi

"Altılı çeteden bir şey olmaz, dağdakilerine güvenme"

"PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için sizi tebrik ediyorum"

ADIYAMAN Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Adıyaman'da vatandaşların HDP ve CHP tepkisi ile karşılaştı.

Partisinin yeni il başkanlığı binasının açılışı ve çeşitli temaslarda bulunmak için gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek, esnafları ziyaret etti. Esnaf, vatandaşlar ve şehit yakınları Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masada bulunmasına tepki gösterdi.

Girdiği bir börekçide vatandaşla sohbet eden Davutoğlu'na niçin AK Parti'den ayrıldığını soran vatandaş, "İsterseniz beni öldürün, benim canım da gitse ben Tayyip Erdoğan'cıyım" dedi.

Kıraathanede oturan vatandaşlara selam veren Davutoğlu, yine aynı tepkiyle karşılaştı. Vatandaş, "Sen buraya nasıl geldin? Ne gördün de, niye ayrıldın? Oyumuz sana değil. Sana oy vermeyeceğim. 6'lı çeteden hiçbir şey olmaz. Tek başına gir sana oy vereyim. Dağdakilerine güvenme. Polisimizi askerimizi öldürenlere güvenme" dedi.

Başka bir vatandaş ise "Sen HDP ve CHP ile berabersin. Size yakıştıramadım. Terörle mücadeleyi siz yapmadınız, eğer yapsaydınız onlara gitmezdiniz. Altılı masadan ayrıl hepimiz oyumuzu veririz" sözlerine karşılık Davutoğlu, "Bakarız ona" diye cevap verdi.

İki şehit yakını ise Davutoğlu'na "Sizi tebrik ederim. Niçin tebrik ederim? PKK ile yuvarlak masada oturduğunuz için. Bu benim hoşuma gitmiyor. O kadar şehit var, polis öldürüyorlar, asker öldürüyorlar. Bunu yapmayın. Ben şehit babasıyım bunu bana yapma, beni yakma. CHP'den uzak dur" dedi.

Daha sonra partisinin il başkanlığı yeni binasının açılışına katılan Davutoğlu, burada partililere seslendi.

Davutoğlu, daha sonra gündeme ilişkin gazetecilere açıklamada bulunarak, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun cezasının onanmasıyla ilgili, yargının siyasallaştığı yönünde açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi
Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi
Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi
Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi

YORUMLAR
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Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Davutoğlu'na Adıyaman'da 'HDP' ve 'CHP' tepkisi - Son Dakika


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