Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: "İhanet haini vurur" - Son Dakika
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Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: "İhanet haini vurur"

30.03.2022 00:57
Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: "İhanet haini vurur"

Adana'da esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf Abdullah Önel, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Beni susturmaya çalıştılar ama başaramadılar.

Adana'da esnafı ziyaret eden Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf Abdullah Önel, "Ben vatandaşlık görevimi yaptım. Beni susturmaya çalıştılar ama başaramadılar. 'İhanet haini vurur, satılmış adamsınız' dedim" diye konuştu.

Bir dizi programa katılmak üzere geçtiğimiz gün Adana'ya gelen Davutoğlu, partisinin Adana İl Başkanlığınca merkez Çukurova ilçesi Tellidere Mahallesi'nde düzenlenen açık hava mitingine katıldı. Ardından Davutoğlu, merkez Seyhan ilçesi, Kuruköprü Mahallesi, Pazarlar Caddesi'ne giderek esnaf ziyaretinde bulundu. Burada tablada hurma ve pekmez satan Abdullah Önel (40), Ahmet Davutoğlu'na "Davanızı satmayacaksınız. Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet ettin. İhanet haini vurur" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşlar tarafından çekilip sosyal medyada paylaşılan bu görüntülerin ardından Abdullah Önel, İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

"Vatandaşlık görevimi yaptım"

Önel, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na söylediği sözlerden dolayı pişman olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yaptığı hainliği hatırlattım. 'Davanı İsrail'e kaç dolara sattın, İsrail'e çalışıyorsunuz ve ihanet ediyorsunuz' dedim. 'Davanızı satmayacaksınız, ihanet haini de vurur' dedim. O anda Adana emniyeti hazırdı ve görevini yaptı. Ben de vatandaşlık görevimi yaptım" diye konuştu.

Ahmet Davutoğlu'nun 'Eğer bir gün bu davaya ihanet edersem yüzüme tükürün' açıklamasını hatırlatan Önel, "Cumhurbaşkanımız kendisine dışişleri bakanlığı ve başbakanlık görevleri verdi. Ancak o ihanet etti. Ben ona bunu hatırlattım. Beni susturmaya çalıştılar ama başaramadılar. 'İhanet haini vurur, satılmış adamsınız' dedim. Çünkü ben gerçekleri konuşuyorum. Ben ülkem, vatanım ve bayrağım için çalışıyorum. Ben ülkemi seviyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Adana'da ziyaretlerde bulundu Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: 'İhanet haini vurur' Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: 'İhanet haini vurur'

İhlas Haber Ajansı, Ahmet Davutoğlu, Adana, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Davutoğlu'na tepki gösteren esnaf konuştu: 'İhanet haini vurur' - Son Dakika


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