Davutoğlu'ndan 15 Temmuz Açıklamaları - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan 15 Temmuz Açıklamaları

Davutoğlu\'ndan 15 Temmuz Açıklamaları
22.07.2026 13:25
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Ahmet Davutoğlu, 15 Temmuz'un yıl dönümünde OHAL ve demokrasi ile ilgili muhasebe yapma çağrısı yaptı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz; devlete sızmış bir çetenin bir darbe teşebbüsüdür ve hiç şüphe yok ki bütün bir milletin sokaklarda, meydanlarda ülkesini savunduğu bir gecedir. Ancak 15 Temmuz'dan sonra yaşanan 10 yıl içerisinde OHAL uygulamaları ve demokrasiden kopuşu getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı uygulamaları olmak üzere tekrar bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Davutoğlu, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümüne ilişkin, "Hiç şüphe yok ki 15 Temmuz; devlete sızmış bir çetenin bir darbe teşebbüsüdür ve hiç şüphe yok ki bütün bir milletin sokaklarda, meydanlarda ülkesini savunduğu bir gecedir. Ancak 15 Temmuz'dan sonra yaşanan 10 yıl içerisinde OHAL uygulamaları ve demokrasiden kopuşu getiren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bazı uygulamaları olmak üzere tekrar bir muhasebe yapmaya ihtiyacımız var. Bunu söyleme hakkına en çok sahip olanlardan biri olduğuma inanıyorum. Çünkü 15 Temmuz gecesi; o gecenin baş sorumlusu ve o gece en önemli devlet yetkilisi olması gereken dönemin Başbakanı güvenlik için Ilgaz'da bir tünelde sabaha kadar saklanırken, biz sadece Türkiye televizyonlarında değil, uluslararası kanallarda da ülkesini savunan yegane devlet adamıydık. Uluslararası kanallarda konuşan tek Türk vardı. Hiçbir yetkim yoktu, ne olduğunu detaylı olarak bilmiyordum ama şuna inanıyordum; eğer bir ülkede seçilmiş parlamento ve Cumhurbaşkanına karşı birileri harekete geçmişse, o ülkenin bütün fertlerinin üzerine mücadele etmek bir vazife olarak düşer. Ondan 2 ay önce parti içi darbe yaşamama rağmen hiç tereddüt etmedim. Sayın Cumhurbaşkanı ile eş zamanlı olarak televizyonlara çıktım ve iki mesaj verdim; 'Bu parlamento ile seçilmiş Cumhurbaşkanını savunun.' AK Parti'li il başkanlarına 'meydanlara inin' dedim. 'Sabahleyin başıma ne gelecek' diye düşünmedim. Tünele değil, herhangi bir yere de saklanmadım" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu ayrıca, TBMM bünyesinde 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyona devlet yetkililerinin katılmadığını ve komisyon raporunun yayımlamadığını söyledi.

'GAZZE SOYKIRIMINDAN BAHSETMEYE CESARETİNİZ YOK'

Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'ne ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, "Hiçbir şeyden bahsetmediniz, Gazze soykırımından bahsetmeye cesaretiniz yok. Filistinliler adına sert bir şey söylemeye cesaretiniz yok da Norveç ve İspanya'yı yanınıza alıp, 'Oslo ve Madrid süreçlerinin gerektirdiği Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da barış olmaz' diyemez miydiniz? Şuraya yazdıramaz mıydınız onu? Zirve Türkiye'de yapılıyor. Bu bildiriyi, ev sahibi ülke öncelikle draftını çıkartır. Koymadınız mı oraya, koydunuz da onlar çıkardıysa ama koymadıysanız her gün 'Gazze' diye milletin vicdanına hitap etmenin ne anlamı var" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan 15 Temmuz Açıklamaları - Son Dakika

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