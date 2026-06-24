Davutoğlu'ndan NATO Zirvesi Uyarısı - Son Dakika
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Davutoğlu'ndan NATO Zirvesi Uyarısı

Davutoğlu\'ndan NATO Zirvesi Uyarısı
24.06.2026 13:55
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Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin NATO'daki rolünü sorgulayarak, iktidarı büyük bir şova hazırlanmamak konusunda uyardı.

GELECEK Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, NATO içerisinde bölünmeler yaşandığını belirterek, "Türkiye bu bölünmede kendisine nasıl bir yer bulacak? Yapılan açıklamalardan böyle bir şey hissetmiyorum. Sadece yollar kapatılıyor, büyük bir şova hazırlanılıyor. Tam da şimdi Türkiye'nin NATO'ya ağırlığını koyması lazım" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin Grup Toplantısı'nda konuştu. Davutoğlu, Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi ile ilgili, "Bütün dünyanın gözü Ankara'da, iktidar da büyük bir şova hazırlanıyor. Biz 2004'te ülkemizde NATO Zirvesi yaptık, 22 yıl sonra yeniden yapılacak. Ancak 2004'teki NATO Zirvesi yapılırken başdanışman olarak dönemin Dışişleri kadrolarıyla birlikte bir stratejik plan hazırlamıştık. 'Bu NATO zirvesinden ne bekliyoruz, ne elde edeceğiz? 1 Mart tezkeresi ile ABD ile bozulan ilişkiler, Avrupa süreci ne olacak? NATO, Balkanlara doğru genişlerken biz ne yapacağız?' Her şeyi planlayarak bir çerçeve oturtmaya çalışmıştık. Beni şu anda hüzünlendiren husus; böyle bir çerçeveyi görememektir. 2004'te NATO'da, Avrupa'da büyük bir kriz vardı, ikiye bölünmeler vardı. Irak'ta ABD'ye destek verenler ve vermeyenler vardı. Şu anda da bir bölünme yaşanıyor. Türkiye bu bölünmede kendisine nasıl bir yer bulacak? Yapılan açıklamalardan böyle bir şey hissetmiyorum. Sadece yollar kapatılıyor, büyük bir şova hazırlanılıyor. Tam da şimdi Türkiye'nin NATO'ya ağırlığını koyması lazım. Trump'ın NATO'yu önemsizleştirdiği, Avrupa ülkelerinin savunma kaygısına düştükleri bir dönemde ve Ukrayna, İran, Lübnan gibi ülkemizin etrafında olan bütün önemli olayların olduğu bir dönemde Türkiye çıkıp, 'Biz 70 yıldır bu teşkilat için büyük bedeller ödedik. Bütçemizin önemli kısmını NATO güvenlik ihtiyaçlarına göre ayarladık. Şimdi bizim vaktimiz. Şu adımları atmazsanız, NATO'nun en önemli misyon ayaklarının olduğu yerlerde sizinle beraber olamayız. Ancak istediklerimizi yaparsanız ülkemizin potansiyeli bu teşkilatı yeniden ayağa kaldırabiliriz' demelidir" diye konuştu.

'ABD MAÇINDA DESTAN YAZIN'

Türkiye'nin, Avrupa ve ABD ile görüşüp politikalarını aktarması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, Türkiye, Irak, Suriye ve İran arasında yeni bir dostluk paktının kurulmasını önerdi. Dünya Kupası'nda A Milli Futbol Takımı'nın ABD ile oynayacağı maçı değerlendiren Davutoğlu, "Tüm takıma sesleniyorum; bizim çocuklar ayağa kalkın, turnuva bitmedi. İkinci tura geçemeyeceksiniz ama bir ABD maçı var ki eğer orada bir destan yazarsanız, Gazzeli çocuklar, Minablı çocuklar da tüm dünyanın mazlumları sizi ayakta alkışlayacak. Çekinmeyin, çıkın sahaya ve futbola siyaset karıştıran ABD Başkanı da dahil hepsine bir ders verin" dedi.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Politika, Savunma, Türkiye, Futbol, Nato, Son Dakika

Son Dakika Politika Davutoğlu'ndan NATO Zirvesi Uyarısı - Son Dakika

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