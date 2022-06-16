Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu - Son Dakika
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Davutoğlu, saat 23.30'u işaret etmişti! 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu

16.06.2022 00:41

MHP lideri Bahçeli'nin "Serok Ahmet, Türkiye'nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır" sözlerine yanıt vermek için saat 23.30'u işaret eden Davutoğlu, dediği vakitte 8 dakikalık bir video paylaşarak Bahçeli'ye yönelik açıklamalarda bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı Diyarbakır ziyaretinde "Kürt Meselesi: Yeni Bir Demokratikleşme Sürecinin Temel Unsurları" başlığı altında 10 maddelik çözüm önerisi sıralamıştı. Buna karşılık olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Serok artık kartını açık oynamaktadır. Ve PKK tezlerini savunacak kadar çukurlaşmıştır. Serok Ahmet, Türkiye'nin başına sarılmış beladır, kumanda edilen mandacıdır, geçmişi ve geleceğiyle siyasi kundakçıdır" ifadelerini kullanmıştı.

PAYLAŞIM YAPARAK 23.30'U İŞARET ETTİ

Davutoğlu, akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda saat 23.30'u işaret ederek, "Sayın Bahçeli, bugün biraz uykusuz kalmanızı rica ediyorum. Saat 23:30'u bekleyin lütfen" ifadelerine yer verdi.

8 DAKİKALIK VİDEOYLA BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ

İşaret ettiği vakit geldiğinde Davutoğlu, Bahçeli'ye yanıt vermek için kamera karşısına geçtiği 8 dakikalık bir video paylaştı. Yaptığı açıklamaya Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, son grup toplantısını dinlerken sizin adınıza yine çok üzüldüm. Yine asabi bir yüz, yine sert cümleler, yine hakaret dili. Ve her haliyle yüreğiyle dili arasında bağı olmayan bir insan gördüm. Daha önceki bir hasbihalimizde 'aman kendinize dikkat edin' demiştim. Şimdi bir kez daha söylüyorum: Sizin psikolojik sıhhatiniz konusunda ciddi şekilde kaygılıyım" ifadeleriyle başlayarak, açıklamalarını sürdürdü.

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