TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un da fezlekeyi hiç bekletmeden Anayasa Adalet Karma Komisyonu'na havale ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ilk olarak Adalet Bakanlığına ardından da Cumhurbaşkanlığına gönderilen Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke, akşam saatlerinde Meclis Başkanlığına ulaştı.

Kaynak: AA

Salihe Aydeniz, Milletvekili, Diyarbakır, İstanbul, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › DBP'li Aydeniz'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke TBMM'de - Son Dakika

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